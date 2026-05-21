Capturan a alias "Ferry", señalado enlace del Clan del Golfo en el norte de Bolívar

Los uniformados del Gaula de la Policía y las unidades de inteligencia lograron la captura en flagrancia del presunto integrante del Clan del Golfo "Ferry", señalado de cumplir funciones estratégicas para fortalecer las finanzas de esa organización ilegal en Bolívar.

En desarrollo de operativos contra las estructuras criminales que delinquen en Bolívar, uniformados del Gaula de la Policía , en articulación con unidades de inteligencia, lograron la captura en flagrancia de alias "Ferry", presunto integrante del Clan del Golfo señalado de cumplir funciones estratégicas para fortalecer las finanzas de esa organización ilegal.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Peñique, zona rural del municipio de Villanueva, donde los uniformados adelantaban labores de control en el marco del denominado "Plan Cazador". Durante el operativo, las autoridades interceptaron al sospechoso y, tras una requisa, le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, nueve cartuchos y un teléfono celular, elementos que fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad competente como parte del material probatorio





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