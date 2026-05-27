Capturan a alias 'Perilla' con drogas y arma de fuego en Cartagena

En un operativo conjunto de la Policía y la Armada en el barrio El Pozón, fue capturado un hombre de 26 años señalado de microtráfico. Se le incautaron 64 dosis de cocaína, éxtasis, tusi y una pistola calibre 9 mm.

En el marco de operativos conjuntos contra el microtráfico en Cartagena , unidades de la Policía Nacional y la Armada de Colombia lograron la captura de un hombre conocido como alias 'Perilla', de 26 años, en el barrio El Pozón, sector sur de la ciudad.

El procedimiento se efectuó a la altura del conjunto residencial Ciudadela de la Paz, donde los uniformados interceptaron al sospechoso, quien intentó huir al notar la presencia de las autoridades. Durante el registro, se le incautaron 64 dosis de cocaína, 13 pastillas de éxtasis y varias dosis de tusi, una droga sintética de alta peligrosidad, que al parecer estaban listas para su distribución en distintos puntos de la ciudad.

Además de los estupefacientes, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y tres cartuchos, oculta en la pretina de su pantalón. De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias 'Perilla' estaría vinculado a la venta de alucinógenos en esa zona, y presenta tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos de tráfico de estupefacientes y abuso de confianza.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras se desarrollan las audiencias preliminares que definirán su situación judicial. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó la importancia de estos operativos y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad ilícita a través de la línea 123, asegurando que la colaboración comunitaria es clave para seguir obteniendo resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad.

Este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades por mantener la seguridad y la convivencia ciudadana, especialmente en áreas donde el microtráfico genera violencia y desorden. La captura de alias 'Perilla' se suma a una serie de operativos recientes que han permitido desarticular redes de distribución de drogas en Cartagena, enviando un mensaje claro a los criminales de que no habrá impunidad.

La Policía Nacional y la Armada continuarán realizando patrullajes y controles en puntos estratégicos, con el fin de prevenir el consumo y la venta de estupefacientes, así como la portación ilegal de armas de fuego. Las autoridades insisten en que la denuncia ciudadana es fundamental para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que operan en la ciudad, instando a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa de manera oportuna y veraz.

Se espera que en los próximos días se realicen más capturas como resultado de las investigaciones en curso, fortaleciendo así la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en la región Caribe





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Captura Microtráfico Cartagena Alias Perilla Incautación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Cartagena vs Envigado: así será el operativo de seguridad en CartagenaLa Policía Nacional anunció un amplio dispositivo de seguridad para la final del Torneo BetPlay-I 2026. Tenga en cuenta estas recomendaciones.

Read more »

Capturan a alias ‘Caballo’ por brutal homicidio de adolescente que sufrió 70 heridasEl señalado fue capturado en flagrancia tras el crimen ocurrido en el barrio Nuevo Milenio, en Valledupar. Este sería el móvil del crimen.

Read more »

Recuperan dos motocicletas robadas y capturan a un joven en operativos en CartagenaLos procedimientos se desarrollaron en los barrios El Pozón y Getsemaní, reportó la Policía Metropolitana.

Read more »

Capturan y judicializan a presunto asesino de hincha del Junior en CartagenaLa Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado a Jafre José Hernández Julio, alias 'Jafre', capturado en Bogotá como presunto responsable del asesinato de Gabriel Acosta, líder de la barra Los Kuervos, ocurrido el 8 de abril tras un partido de Copa Libertadores.

Read more »