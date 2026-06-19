Capturan a alias 'Víctor Chalá' y cinco personas más en Tolima

La captura de alias 'Víctor Chalá' y cinco personas más se produjo el pasado 12 de junio en inmediaciones del peaje de Flandes, Tolima. Los seis procesados se movilizaban en una camioneta en la que fueron halladas cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y 33 millones de pesos en efectivo.

El nombre de alias Víctor Chalá tomó relevancia nacional tras ser vinculado al secuestro, desaparición y posterior homicidio del periodista Mateo Pérez. La captura de alias 'Víctor Chalá' y cinco personas más se produjo el pasado 12 de junio en inmediaciones del peaje de Flandes, Tolima.

Los seis procesados se movilizaban en una camioneta en la que fueron halladas cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y 33 millones de pesos en efectivo. Durante las verificaciones adelantadas por las autoridades se estableció que dos de los acompañantes de alias 'Víctor Chalá' estaban vinculados laboralmente a una empresa de vigilancia privada, pero no contaban con autorización para portar armas de fuego ni tenían un contrato de prestación de servicios con el hoy procesado.

De acuerdo con la investigación, presuntamente le brindaban seguridad por cuenta propia y garantizaban sus desplazamientos entre Antioquia y Caquetá. Los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales indican que entre 2023 y 2025 alias 'Víctor Chalá' habría integrado el frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, estructura con presencia en Huila y que estaría involucrada en el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los seis capturados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, a alias 'Víctor Chalá' y a Wilfredo Hernández Botina, alias 'El Indio', les fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado.

Un juez dispuso que ambos permanezcan privados de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que los otros cuatro procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia





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