Capturan a banda delincuencial tras robo en droguería en Bogotá

La Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al hurto de droguerías y establecimientos comerciales en Bogotá, tras un operativo que culminó con la captura de cinco de sus integrantes. La investigación se inició tras un robo en una droguería del norte de la ciudad y permitió identificar un modus operandi común en varios atracos recientes.

El pasado 29 de agosto, un robo en una droguería ubicada en el norte de Bogotá desencadenó una investigación policial que culminó con la captura de una banda delincuencial dedicada al hurto de establecimientos comerciales. Las autoridades, tras el incidente en la carrera 15 con calle 108, donde los criminales intimidaron a una empleada y sustrajeron mercancía de las vitrinas, comenzaron a rastrear a los responsables.

El modus operandi utilizado, similar a otros casos reportados, confirmó la existencia de una organización criminal operando en las localidades de Chapinero, Usaquén y Suba. La rápida acción de las autoridades y la coordinación de un plan especial fueron cruciales para el éxito de la operación que llevaría a la desarticulación de la banda. Este sábado 20 de septiembre, en un operativo desplegado en la localidad de Chapinero, la Policía Nacional logró la captura de cinco integrantes de la banda. Los delincuentes fueron sorprendidos en flagrancia mientras perpetraban un robo en una droguería Cruz Verde, ubicada en la calle 52 con carrera 7. Según los informes, intimidaron a la empleada con un arma de fuego, la sometieron y la encerraron en un baño mientras sustraían productos de las estanterías. La banda intentó escapar en un vehículo Chevrolet Spark negro, con placas FYN 304. Sin embargo, las autoridades, ya en alerta tras el robo en la droguería del norte, interceptaron el vehículo a la altura de la calle 52 con carrera 8, a tan solo una cuadra del lugar del robo. Los cinco ocupantes del vehículo fueron aprehendidos, marcando un hito en la lucha contra la delincuencia en la ciudad. Fuentes oficiales confirmaron que los bienes robados en el último incidente consistían principalmente en productos de belleza facial, cuyo valor comercial oscila entre 100.000 y 600.000 pesos. El valor total de lo sustraído se estima en aproximadamente 40 millones de pesos. Tras esta importante captura, las autoridades se encuentran investigando la posible participación de la banda en otros robos similares ocurridos recientemente, con el objetivo de determinar si son responsables de sembrar el terror en supermercados y almacenes de mediana superficie en Bogotá. La Policía Metropolitana ha reportado una reducción del 24 por ciento en el hurto a comercio en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2024. El trabajo de inteligencia y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad han sido fundamentales para lograr este importante avance en la seguridad ciudadana. La investigación continúa, con el fin de esclarecer completamente las actividades de la banda y llevar a todos sus miembros ante la justicia





