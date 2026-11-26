Ejército y Policía Antioquia detienen a dos presuntos miembros del Clan del Golfo en Concordia. Incautan drogas y armas en operación contra el crimen organizado.

Un operativo conjunto liderado por la Policía Antioquia y el Batallón Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada resultó en la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Morelia, municipio de Concordia, en el Suroeste de Antioquia. La acción militar y policial, coordinada específicamente contra la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, buscó desarticular la infraestructura criminal que opera en la zona rural y urbana de esta región estratégica.

Detalles de la Operación Militar

La operación se desarrolló en la vereda Morelia de Concordia con la participación activa de las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, perteneciente a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. La institución militar confirmó que los detenidos forman parte de una estructura organizada por el grupo armado conocido como el Clan del Golfo, lo que representa un golpe significativo a las cadenas de mando locales de esta organización criminal.

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Las autoridades no revelaron los nombres completos de los capturados, pero sí detallaron sus alias y roles dentro de la organización. El primer detenido, conocido con el alias de Indio o Román, es señalado por las fuerzas del orden como un cabecilla de zona con injerencia en tres municipios clave de la subregión: Concordia, Salgar y Ciudad Bolívar. Esta figura es central en la gestión territorial del grupo armado.

El segundo capturado, identificado con el alias de Mono, sería el dinamizador del tráfico de estupefacientes de la estructura. Este rol implica la logística y distribución de las sustancias ilícitas que genera ingresos para la economía ilegal del Clan del Golfo en el área. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se determinen sus responsabilidades legales conforme al debido proceso.

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Incautaciones y Evidencia Material

Durante el allanamiento llevado a cabo en la propiedad donde se encontraban los sospechosos, las tropas y agentes policiales lograron incautar una cantidad significativa de evidencias relacionadas con el narcotráfico y el porte ilegal de armas. Entre los productos decomisados se hallaron 450 dosis de clorhidrato de cocaína y 250 dosis de marihuana, elementos que evidencian la escala de las operaciones comerciales ilícitas en la vereda Morelia.

Además de los estupefacientes, los operadores decomisaron dos armas de fuego junto con munición, lo que confirma el carácter armado de la estructura criminal y su capacidad para imponer su control territorial mediante la fuerza. También se incautaron dos equipos celulares, instrumentos fundamentales para la comunicación y coordinación de las actividades delictivas de los miembros del Clan del Golfo en esta zona de Antioquia.

Impacto Regional y Contexto Local

Concordia es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 110 kilómetros de Medellín, en una zona de paso vital entre el occidente de Antioquia y el norte del Valle del Cauca. Esta ubicación geográfica lo convierte en un punto de tránsito recurrente para el tráfico de drogas y la presencia de grupos armados organizados, lo que ha mantenido al municipio en el radar constante de las autoridades de seguridad.

La captura reciente se suma a una ola de operativos en la región. En semanas recientes, el 8 de noviembre, la Policía capturó en flagrancia a un hombre en el barrio El Salazar con cientos de dosis de marihuana, cocaína y base de coca. Una semana después, el 15 de noviembre, otro hombre fue detenido en el mismo barrio con 157 dosis de presuntos estupefacientes, demostrando una intensificación de la lucha contra el microtráfico.

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La tensión en la zona también se vio marcada por la tragedia de un adolescente de 16 años hallado muerto a tiros en la vereda Santa Mónica a comienzos de noviembre. Las autoridades están analizando la hipótesis de que el menor fue instrumentalizado por alguna de las organizaciones criminales para ser reclutado o utilizado en conflictos territoriales, evidenciando el reclutamiento forzado de menores en la región.

Próximos Pasos Judiciales

Con los dos detenidos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, inicia el proceso judicial para determinar las responsabilidades penales de los implicados. El Ejército colombiano afirmó que con este resultado continúan debilitando las estructuras criminales y afectando sus economías ilícitas. El objetivo final de estas acciones es proteger a las comunidades y fortalecer la seguridad integral en el Suroeste antioqueño, una zona que ha sufrido históricamente la violencia del conflicto armado.