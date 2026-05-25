Capturan a conductor que arrolló y arrastró a un agente de tránsito en Bucaramanga

El conductor que arrolló y arrastró a un agente de tránsito en el Centro de Bucaramanga ha sido capturado por la Policía tras más de cuatro años de haber ocurrido el caso. Daniel Herrera Alfonso, de 54 años, fue señalado de violar la restricción de pico y placa y luego arrastrar en el capó de un carro a un agente de tránsito que intentó detenerlo. La captura se realizó en medio de un operativo adelantado por investigadores de la SIJIN, grupo Fiscalías Radicadas.

El conductor que arrolló y arrastró a un agente de tránsito en el Centro de Bucaramanga ha sido capturado por la Policía tras más de cuatro años de haber ocurrido el caso.

Daniel Herrera Alfonso, de 54 años, fue señalado de violar la restricción de pico y placa y luego arrastrar en el capó de un carro a un agente de tránsito que intentó detenerlo. La captura se realizó en medio de un operativo adelantado por investigadores de la SIJIN, grupo Fiscalías Radicadas. Herrera Alfonso era requerido mediante orden judicial para pagar una condena de 24 meses de prisión por el delito de violencia contra servidor público.

Todo ocurrió en la tarde del sábado 5 de marzo de 2022, en plena calle 33 entre carreras 16 y 17 del centro de Bucaramanga, donde el agente de tránsito Norberto Vásquez realizaba el croquis de un accidente menor





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