Policía de Medellín captura a dos sospechosos de intentar robar al creador de contenido Juan José Gómez en el barrio Buenos Aires.

La Policía Nacional de Medellín logró capturar a dos hombres tras interceptar a los presuntos autores de un intento de hurto contra el reconocido creador de contenido Juan José Gómez, más conocido en las plataformas digitales como El Gómez. Los hechos tuvieron lugar en la noche del jueves 19 de noviembre, específicamente en inmediaciones del centro comercial La Central, ubicado en el barrio Buenos Aires, en la zona oriental de la capital antioqueña.

Detalles del incidente con el influencer

Juan José Gómez se desplazaba por la vía en un automóvil Mercedes-Benz CLA 180, de color gris con detalles azules, cuando fue interceptado por dos sujetos que circulaban en una motocicleta. De acuerdo con el relato del influencer y el testimonio de testigos presenciales, los individuos accionaron un arma de fuego en dos ocasiones distintas para obligar al conductor a detener su vehículo y someterlo a su voluntad.

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Una vez detenido, los sujetos intimidaron a Juan José Gómez y le exigieron la entrega de sus pertenencias personales. Lograron quitarle un teléfono celular, una cadena de oro y un anillo del mismo metal precioso. Sin embargo, el plan de huida de los ladrones se vio frustrado cuando el creador de contenido reaccionó rápidamente, puso en marcha su automóvil e intentó embestir a los atacantes para huir del lugar.

El accidente y la intervención ciudadana

La maniobra evasiva de Juan José Gómez resultó en un accidente vehicular de gran enverguridad. Al intentar golpear a los presuntos atracadores, el influencer perdió el control de su vehículo, el cual terminó impactando con fuerza contra las rejas y el antejardín de una vivienda particular. Durante la trayectoria del choque, el automóvil también golpeó varias motocicletas estacionadas en el sector, dejando algunas de ellas en el suelo y con daños significativos.

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El Mercedes-Benz CLA 180 quedó con la parte delantera completamente destrozada como consecuencia del impacto. A pesar de su vehiculo inmovilizado, los dos hombres intentaron escapar a pie. Sin embargo, habitantes del barrio Buenos Aires los alcanzaron y lograron retenerlos físicamente. En vídeos que circularon posteriormente en redes sociales, se observaba a los sospechosos en el suelo, rodeados por múltiples personas y con evidentes lesiones en el rostro.

Captura policial y hallazgos

La alerta fue reportada a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió la llegada rápida de unidades de la Policía al lugar para controlar la situación y realizar el procedimiento legal correspondiente. Durante el registro de rutina a los detenidos, los oficiales encontraron un revólver y el teléfono celular que pertenecía al influencer. Asimismo, fue incautada la motocicleta utilizada por los sospechosos para cometer los hechos delictivos.

Los capturados, identificados como hombres entre los 25 y los 30 años de edad, fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial para recibir la atención médica necesaria por las heridas que presentaban, probablemente causadas por la resistencia ciudadana previa a la llegada de la autoridad. Una vez atendidos, quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Declaraciones y contexto del incidente

Tras los hechos, Juan José Gómez se pronunció a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, aclarando la naturaleza real de los eventos. El influencer destacó que el accidente de tránsito no fue un hecho aislado, sino parte de un intento de robo donde fue objeto de disparos. Expresó su gratitud por estar bien y aseguró que lo material va y viene, desmintiendo versiones iniciales de un simple choque.

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La Policía Nacional agradeció la colaboración de los habitantes del sector para retener a los sujetos, pero también advirtió sobre los riesgos de la justicia por mano propia. La institución recordó que las agresiones contra personas retenidas pueden acarrear consecuencias legales y reiteró que son las autoridades las encargadas de garantizar el debido proceso. Juan José Gómez es conocido por sus publicaciones de humor y tendencias sobre motocicletas en redes sociales, tras haber estado involucrado recientemente en otro incidente de tránsito con un bus.