Capturan a dos personas por difusión de panfletos sobre supuesto paro armado en Fundación, Magdalena

Dos individuos señalados de pertenecer a un grupo al servicio del Clan del Golfo fueron capturados por la Policía en Magdalena por fabricar y distribuir panfletos que anunciaban un paro armado de 24 horas, causando alarma social y alteraciones en la movilidad. Las autoridades destacan la importancia de verificar información y denunciar actividades criminales.

El Departamento de Policía Magdalena reportó la captura de dos personas señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial común al servicio de la estructura criminal Clan del Golfo.

Estos individuos serían responsables de la elaboración y difusión de panfletos intimidatorios en el municipio de Fundación, Magdalena. Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados a la circulación de documentos apócrifos en los que se anunciaba un supuesto paro armado de 24 horas. La distribución de estos panfletos generó un clima de temor entre la comunidad, impactó negativamente en la movilidad vehicular y peatonal, y alteró profundamente la percepción de seguridad de los habitantes de Fundación.

Las detenciones fueron posibles gracias a labores de inteligencia policial, investigación criminal exhaustiva y una estrecha coordinación con agencias internacionales, lo que permitió recopilar material probatorio suficiente para identificar a los presuntos responsables. Actualmente, los detenidos están siendo presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y el desarrollo de las audiencias preliminares correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad de los magdalenenses y de los habitantes del departamento del Cesar, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique la información antes de compartirla en redes sociales y para que denuncie oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad y el orden público. Este caso evidencia la persistencia de grupos armados organizados que buscan infundir pánico en poblaciones vulnerables mediante campañas de desinformación y propaganda de miedo





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