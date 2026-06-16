Capturan a dos personas por intento de hurto y porte de arma de fuego en Conquistadores

La persecución inició tras un presunto intento de hurto en el sector de Laureles, y terminó con la captura de dos personas, el decomiso de un arma de fuego y uno de los sospechosos lesionado.

Durante la persecución en Conquistadores , el menor de edad, que portaba un arma de fuego, la habría accionado en contra de los uniformados. Los implicados -entre quienes se encontraba un adolescente- se vieron acorralados.

Lejos de detenerse, el menor de edad, que portaba un arma de fuego, la accionó directamente en contra de los uniformados durante la madrugada del pasado domingo 14 de junio. El operativo, que inició tras un presunto intento de hurto, terminó con la captura de dos personas, el decomiso de un arma de fuego y uno de los sospechosos lesionado.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el cuadrante de la Policía fue alertado sobre dos sujetos que pretendían robarse una motocicleta en el sector de Laureles. Al notar la presencia de las patrullas, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, lo que desencadenó un rápido plan candado por parte de las autoridades. La persecución se extendió hasta la carrera 64A con calle 35, en el barrio Conquistadores. En este punto, los implicados -entre quienes se encontraba un adolescente- se vieron acorralados.

Lejos de detenerse, el menor de edad, que portaba un arma de fuego, la accionó directamente en contra de los uniformados. Ante el ataque inminente y en legítima defensa, los policías respondieron con sus armas de dotación para neutralizar la amenaza. El adolescente resultó lesionado en medio del intercambio de disparos. Fue auxiliado por los uniformados y trasladado bajo custodia a un centro médico, donde se recupera de las heridas.

En el lugar de los hechos se logró la recuperación del vehículo y la incautación del arma de fuego con la que se atacó a la patrulla. Los dos capturados deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y violencia contra servidor público





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