Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo tras combates en Cáceres, Antioquia

En un operativo conjunto, autoridades capturaron a dos presuntos miembros del Clan del Golfo e incautaron drogas y material de inteligencia en Cáceres, Antioquia.

En un operativo conjunto entre el Gaula Militar del Bajo Cauca, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se registraron intensos combates en la zona rural del municipio de Cáceres , Antioquia , que culminaron con la captura de dos presuntos integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

Los enfrentamientos ocurrieron en el sector de Guarumo, una región de difícil acceso que ha sido históricamente utilizada por grupos armados organizados para ocultar sus actividades ilícitas. Las autoridades llegaron al lugar como parte de una estrategia de control territorial y presencia institucional, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que operan en el Bajo Cauca antioqueño.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una cantidad significativa de estupefacientes: 20 papeletas de tusi, una droga sintética de alto poder adictivo; 406 papeletas de cocaína; y 303 cigarrillos de marihuana. Además, se decomisó un libro con anotaciones contables y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis de inteligencia para identificar posibles vínculos con redes de extorsión, secuestro y tráfico de drogas.

Según fuentes oficiales, los detenidos serían señalados de pertenecer a la subestructura Yeison Leudo Chaverra, una de las más activas en la región, dedicada a actividades como el cobro de extorsiones a comerciantes, el secuestro de ganaderos y el control de rutas para el narcotráfico. El operativo en Cáceres no solo representa un golpe táctico contra el Clan del Golfo, sino que también demuestra la coordinación interinstitucional en una zona donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada.

Las autoridades locales han destacado que estos resultados son fruto de labores de inteligencia y seguimiento que vienen realizando desde hace meses. La captura de estos dos presuntos delincuentes podría proporcionar información clave para desarticular otras células criminales que operan en los municipios vecinos.

Asimismo, se espera que las pruebas recogidas permitan avanzar en procesos judiciales que lleven a la condena de los implicados y contribuyan a reducir los índices de violencia en el Bajo Cauca. Por otro lado, la comunidad de Cáceres ha manifestado su preocupación por la recurrencia de estos enfrentamientos armados, que ponen en riesgo a la población civil.

Organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de protección a los habitantes y para que los operativos se realicen con estricto respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, el Ejército Nacional ha anunciado que mantendrá el despliegue de tropas en la zona para evitar que los grupos armados retomen el control de los territorios que han perdido.

Este hecho se suma a una serie de operaciones que buscan contrarrestar la influencia del Clan del Golfo en Antioquia, donde se estima que esta organización cuenta con varias subestructuras armadas dedicadas a actividades ilícitas. En resumen, la captura de los dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cáceres es un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región del Bajo Cauca.

La incautación de drogas y material contable permitirá a los investigadores profundizar en las redes financieras de esta organización. Sin embargo, los desafíos persisten, y las autoridades deberán continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y desmantelar las estructuras criminales que azotan esta parte del país.

La operación en Guarumo es un ejemplo de que, pese a las dificultades del terreno y la peligrosidad de los grupos armados, la presencia estatal puede imponerse y generar resultados concretos en la lucha por la paz





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