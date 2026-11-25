La Policía Nacional y el Ejército rescatan a 46 personas en el Éxito de La Castellana y capturan a dos integrantes vinculados a La Terraza, banda originaria de Medellín.

Las autoridades colombianas confirmaron que los dos hombres capturados después de la toma de rehenes en el centro comercial Éxito de La Castellana, en Cartagena, son presuntos miembros de la banda delincuencial La Terraza. Este grupo criminal tiene sus orígenes en el nororiente de Medellín y ha sido señalado de participar en diversos hechos delictivos a nivel nacional.

Detalles de la capturas y perfiles criminales

El mecánico Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, y el estudiante Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, son oriundos de Medellín. Según fuentes cercanas al caso consultadas por EL COLOMBIANO, ambos residen en un barrio de la comuna 4, específicamente en el sector de Aranjuez, en la capital antioqueña.

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Jhon Albeiro Mejía Blandón cuenta con antecedentes penales significativos. Fue condenado en el año 2006 a 14 años y 15 días de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado. Posteriormente, se le otorgó una suspensión condicional de la pena por un período de dos años.

Por su parte, Juan Camilo Torres Manco tiene antecedentes por hurto y fue capturado previamente el 21 de marzo por el delito de falsedad marcaria, caso por el cual fue liberado. Cuando se le requirió para la formulación de acusación el 1 de septiembre, su defensor declaró que no había logrado ubicarlo.

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Operativo militar y rescate de rehenes

La captura de estos dos individuos ocurrió en la madrugada del miércoles, tras culminar una toma de rehenes que se extendió durante 17 horas. El operativo fue liderado por los Gaula de la Policía Nacional y por efectivos del Ejército, con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella en la zona de los hechos.

El coronel Styk Amaral Reyes, comandante de los Gaula Militares, destacó el éxito de la operación. Afirmó que la contundencia operacional de las fuerzas de tierra, mar y aire permitió el rescate de 46 víctimas, la neutralización de uno de los sujetos y la captura de los otros dos implicados en este acto atroz.

Las autoridades están investigando si este robo fue coordinado directamente por la organización o si los implicados actuaron por su cuenta. Se determina si el intento de hurto al camión de valores, que derivó en la retención dentro del almacén, fue orquestado por La Terraza.

Búsqueda de otros presuntos autores

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que las autoridades avanzan en la búsqueda de otros presuntos secuestradores. Durante el procedimiento, algunos sujetos lograron camuflarse entre los rehenes, vistiéndose y cambiando de ropa para confundirse con las víctimas rescatadas.

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Turbay mencionó inicialmente la captura de cuatro hombres y una mujer sospechosa. Señaló que quien enviaba mensajes a los secuestradores era una mujer, lo que la convierte en un foco de investigación adicional para las fuerzas de seguridad.

Actividades criminales de La Terraza

La banda La Terraza, aunque tiene raíces en Medellín, mantiene presencia en varias regiones del país. En Cartagena y la capital del departamento de Bolívar, suelen operar en la zona de los puertos con el objetivo de negociar rutas y el envío de sustancias estupefacientes.

Fuentes de inteligencia revelaron que algunos de sus integrantes participan frecuentemente en hurtos, secuestros y venta de estupefacientes en una de las ciudades más turísticas de Colombia. El grupo es conocido por liderar hurtos a personas y motocicletas en su zona de origen.

Existen subgrupos dentro de esta organización, como Los Rolex, reconocidos por participar en atracos a establecimientos comerciales. Su modus operandi incluye quitar relojes de alta gama y joyas a las víctimas, demostrando una especialización en delitos patrimoniales de alto impacto.