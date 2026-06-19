Capturan a dos presuntos responsables de atentados con busetas bomba en Cali y Palmira

Las autoridades capturaron a alias Jey y alias Tom, señalados de perpetrar atentados con vehículos explosivos en Cali y Palmira el 24 de abril. El operativo se sustentó en el análisis de más de 300 horas de video de cámaras de seguridad. El alcalde de Cali destacó el papel clave de las cámaras de movilidad y anunció recompensas para facilitar nuevas capturas.

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron a dos presuntos responsables de los atentados con busetas bomba ocurridos en Cali y Palmira el pasado 24 de abril.

El alcalde de Cali anunció con satisfacción la captura de alias Jey, también conocido como alias Trenza, y alias Tom, propietario de los vehículos utilizados en los ataques. Las investigaciones se basaron en el análisis de más de 300 horas de material audiovisual proveniente de cámaras de seguridad de la Secretaría de Movilidad de Cali, lo que permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos antes, durante y después de las explosiones.

Según las imágenes, alias Tom conducía la buseta que explosionó cerca del batallón Pichincha, mientras alias Jey lo seguía en una motocicleta, vigilando el entorno. Tras estacionar el vehículo, ambos se alejaron por calles aledañas antes de que se produjera la detonación, que dejó daños materiales y generó alarma en la ciudad.

El alcalde destacó la importancia de las cámaras de movilidad para identificar a los responsables y reiteró su llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en la región, enfatizando que continuarán trabajando para neutralizar a los grupos narcoterroristas que operan en el sur del Valle y el norte del Cauca. Asimismo, confirmó que se ofrecen recompensas por información que conduzca a nuevas capturas y aseguró que estas son solo las primeras de una serie de acciones judiciales en curso.

Los atentados formaron parte de una oleada de violencia que incluyó, un día después, la masacre de Cajibío en la vía Panamericana, atribuida a disidencias de las Farc. Las autoridades han vinculado a los capturados con redes de apoyo a estructuras armadas y continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles de los ataques, que pusieron en evidencia los desafíos en materia de seguridad urbana y la necesidad de coordinación institucional





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