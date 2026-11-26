Autoridades arrestan a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón tras el asalto fallido al carro de valores que dejó 76 rehenes en Cartagena.

Las autoridades judiciales en Colombia formalizaron la captura de dos hombres con antecedentes penales en Antioquia y Cauca, quienes son los principales sospechosos del intento de asalto a un carro de valores en Cartagena que derivó en un masivo secuestro. El operativo de la Fuerza Pública se llevó a cabo dentro del almacén Éxito, ubicado frente al centro comercial La Castellana sobre la avenida Pedro de Heredia, donde los detenidos se encontraban en una de las zonas de seguridad del establecimiento.

Los implicados identificados por las investigaciones son Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y John Albeiro Mejía Blandón, de 44 años. Ambos comparecieron ante un juez durante audiencias preliminares para legalizar su situación legal, momento en el cual se les imputaron los cargos correspondientes a la serie delictiva ocurrida en la ciudad costera, confirmando su participación en los hechos violentos que paralizaron la zona por varias horas.

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Historial Criminal de Juan Camilo Torres

Juan Camilo Torres Manco presenta el historial judicial más extenso entre los dos detenidos, con seis anotaciones como indiciado y antecedentes graves que incluyen hurto calificado, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria. Este individuo, quien residía en el barrio Aranjuez de Medellín, había estado privado de la libertad en 2023 y se encontraba en libertad condicional al momento de los hechos, según registros oficiales.

La prensa local lo ha identificado como un ladrón de joyerías con presunta participación en varios robos a establecimientos comerciales de lujo. En 2023, Torres Manco participó en un intento de asalto a una joyería en el centro de Medellín; el delito fue frustrado por las autoridades y su presunto cómplice murió durante el procedimiento policial. A pesar de la gravedad del incidente, Torres logró evadir una pena severa en ese momento específico.

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En julio de ese mismo año, fue condenado a 24 meses de prisión por un caso de hurto menor en el que utilizó un revólver para sustraer celulares y una cadena de oro de la entrada de un local comercial. En ese episodio, fue retenido y golpeado por varias personas antes de ser puesto a disposición de las autoridades, lo que demuestra un patrón de agresión física durante sus actividades delictivas.

Otros Delitos y Capturas Previas

Su hoja criminal también registra incidentes en Santander de Quilichao, Cauca, donde fue capturado en junio de 2023 tras una persecución en motocicleta que terminó con su caída por un barranco. Este operativo estaba relacionado con el hurto de dinero a dos personas mediante la modalidad de fleteo, después de que estas retiraran varios millones de pesos en efectivo, recibiendo como medida de prisión domiciliaria por este delito.

Recientemente, su situación judicial cambió nuevamente cuando fue detenido en un retén policial por tener la placa de su motocicleta alterada y poseer un arma que fue arrojada antes de su captura. Sin embargo, recuperó la libertad porque la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento inmediata. Tenía programada una audiencia de acusación para septiembre a la cual no asistió, además de tener registrado en su expediente el suministro de números telefónicos y ubicaciones falsas para dificultar las investigaciones.

Perfil del Segundo Detenido en Éxito

El segundo capturado es John Albeiro Mejía Blandón, un mecánico automotriz oriundo de Medellín que registra un historial menos extenso que su cómplice, con tres anotaciones como indiciado y dos antecedentes relacionados con hurto e intimidación con armas de fuego. A pesar de que su registro judicial es menor, ambos hombres tenían antecedentes penales activos antes de involucrarse en el complejo secuestro de Cartagena.

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Las autoridades están investigando detalladamente la participación de ambos hombres en el plan premeditado para asaltar el carro de valores, determinando que Torres Manco no residía habitualmente en Cartagena. Este individuo habría llegado a la ciudad pocos días antes de que el intento de robo se concretara, coordinando las acciones con su compañero para ejecutar el operativo que terminó en la retención masiva de personas.

Rescate de Rehenes y Audiencias Judiciales

La situación de crisis comenzó con 87 personas retenidas dentro del establecimiento comercial durante negociaciones tensas y prolongadas. A lo largo del proceso, fueron liberadas varias mujeres, reduciendo el número de víctimas hasta que quedaron 76 personas bajo cautiverio durante aproximadamente 17 horas en el interior del almacén, esperando el desenlace de la intervención de las fuerzas especiales.

Actualmente, los capturados están a entera disposición de las autoridades y ya han pasado por las audiencias preliminares ante la justicia. Ambos hombres han rechazado categoricamente los cargos por secuestro extorsivo imputados en su contra. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para sostener las acusaciones y asegurar que el proceso penal avance hacia una condena definitiva por los crímenes cometidos.