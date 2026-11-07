Capturan a dos sospechosos del asesinato del patrullero Santa Aguirre en Medellín

La Policía Metropolitana capturó a alias Ratón y El Costeño por el asesinato del patrullero Jamiltón Santa y dos civiles en el barrio Estación Villa de Medellín.

La Policía Metropolitana de Medellín logró capturar en la madrugada de este sábado a dos presuntos responsables del asesinato del patrullero Jamiltón Andrés Santa Aguirre y de dos ciudadanos venezolanos en el sector El Bronx. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente la detención de los individuos apodados alias Ratón y alias El Costeño, quienes son señalados de integrar las estructuras criminales conocidas como Convivir del Bronx.

Captura de sospechosos por crimen en Estación Villa

Estas detenciones se produjeron como resultado de dos diligencias de allanamiento realizadas por la Policía Metropolitana en esa zona específica de la ciudad. La operación fue el cierre de un proceso intensivo iniciado tras la muerte del uniformado y los civiles Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y Lauris Rafael Lugo Ferrozo, de 39 años. El mandatario local destacó que no se descansó un solo segundo para dar con los autores, gracias a la coordinación entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

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Mecanismo del ataque mortal en plazas de vicio

La violencia que resultó en tres fatalities ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Estación Villa, un lugar conocido por la presencia de plazas de vicio. Según los informes preliminares, el tiroteo comenzó cuando una disputa surgida entre los implicados escaló rápidamente. Uno de los hombres supuestamente le estaba pidiendo al otro que se retirara de una de las plazas de vicio, lo que desencadenó el enfrentamiento armado.

El patrullero Jamiltón Andrés Santa Aguirre, adscrito a la estación Candelaria, intervino en el suceso y recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar. Itriago Briceño también perdió la vida en la escena del crimen. Por su parte, Lugo Ferrozo logró ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde finalmente falleció antes de recibir atención médica definitiva.

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Desmantelamiento de estructuras criminales venezolanas

Federico Gutiérrez estableció claramente que su objetivo estratégico va más allá de la captura individual de los sicarios directamente implicados en el asesinato del oficial. Su instrucción explícita busca desarticular por completo la estructura criminal que opera en esa parte de la ciudad y que controla las plazas de vicio. Estas organizaciones generan ingresos diarios estimados en torno a los 1.000 millones de pesos colombianos, lo que las convierte en blancos prioritarios para la seguridad pública.

El contexto de esta violencia se enmarca en disputas territoriales que han estallado desde mediados de este año en el centro de Medellín. En esta área confluyen estructuras conformadas íntegramente por venezolanos llamadas Los Conejos y La Chusma. También operan otras dos dependientes de la banda La Terraza: las Convivir del Bronx y las de Rojas Pinilla.

Disputas territoriales y próximos pasos judiciales

Luis Guillermo Pardo, presidente de la Corporación Centro de Consultoría y Conflicto Urbano (C3), explicó que estas disputas entre organizaciones criminales de Colombia y Venezuela comenzaron con una tercerización de los territorios por parte de La Terraza. Actualmente, las bandas extranjeras no están dispuestas a devolver esos espacios, lo que ha generado una resistencia activa frente a los intentos de la Oficina de Envigado de recuperar el control.

Se espera que los dos capturados, alias Ratón y alias El Costeño, sean presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías. Este funcionario legalizará su captura y determinará si ambos sospechosos son enviados a un centro carcelario para responder por el crimen del uniformado y de los civiles. La operación refuerza la tensión en una calle del centro que ha registrado más asesinatos que cualquier otro barrio de la ciudad durante el último año.