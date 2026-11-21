El operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa, deja cuatro soldados mexicanos y siete delincuentes muertos, según confirmó la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena) confirmó este sábado la muerte de cuatro miembros del Ejército Mexicano y siete presuntos miembros de grupos delictivos durante un operativo de alto perfil en la localidad de Guasave, en el norte del estado de Sinaloa, en el noroeste de México. El objetivo central de esta intervención armada fue la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido bajo el alias de El Chapo Isidro, quien era buscado por su liderazgo en la organización criminal de los Beltrán Leyva y su alianza con la facción Los Mayos del Cartel de Sinaloa.

Las fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano se enfrentaron a una resistencia intensa y coordinada por parte de los subordinados del jefe criminal, quienes utilizaron armamento pesado para impedir la detención. Este violento altercado, que dejó como saldo la caída de cuatro excelentes elementos militares y siete agresores presuntos, también resultó en la detención de otras ocho personas que estaban involucradas en el operativo, marcando uno de los choques más letales recientes en la región.

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Detalles del operativo y incautación de armas

El procedimiento táctico, que contó con apoyo técnico e inteligencia proporcionada por Estados Unidos, permitió no solo neutralizar la resistencia armada, sino también asegurar un arsenal significativo que incluía un fusil de calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. Estas armas, confiscadas directamente durante el despliegue militar, evidencian el nivel de preparación bélica que poseía la estructura criminal que lideraba Fausto Isidro Meza Flores en la zona norte de Sinaloa.

La institución castrense declaró oficialmente que la muerte de los militares se debió a la fuerte resistencia opuesta por los integrantes del grupo delictivo para proteger a su líder. A pesar de las bajas, la misión se consideró exitosa en su objetivo principal, ya que el control del área permitió asegurar a los principales sospechosos sin que lograran escapar hacia otras jurisdicciones o zonas montañosas del estado.

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Transferencia a Ciudad de México bajo custodia FEMDO

Tras ser asegurados en Guasave, Fausto Isidro Meza Flores fue trasladado junto con su primo, Germán Meza Flores, alias Serafín, y José, su cuñado presunto operador financiero, a la Ciudad de México. El grupo arribó a la capital mexicana a las 5:20 de la mañana de este sábado, transportados a bordo de una aeronave de transporte militar destinada a mover a los detenidos de manera segura y discreta hacia los centros de detención federales.

Una vez en la capital, los tres sujetos fueron puestos a disposición inmediata de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Este organismo judicial es el encargado de determinar su situación jurídica, procesar las cargas formales y coordinar las investigaciones adicionales que permitan desarticular la red financiera y operativa que sostenía a la facción de los Beltrán Leyva en esa región.

Posiciones oficiales y reacciones de Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, emitió un comunicado donde expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los cuatro militares fallecidos. El funcionario destacó públicamente la valentía y el heroísmo demostrado por los efectivos del Ejército durante el enfrentamiento, afirmando que su actuación merecía el reconocimiento total de la nación por proteger la integridad del Estado frente a la violencia del narco.

Las autoridades federales mantuvieron una línea de comunicación transparente respecto a la magnitud del operativo y las causas de las bajas militares, evitando cualquier ambigüedad sobre la naturaleza violenta de la resistencia que enfrentaron las tropas. La confirmación oficial de Sedena sirvió para validar las versiones preliminares y ofrecer certeza sobre el número exacto de víctimas y capturados, frenando así la circulación de noticias no verificadas.

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Impacto en la seguridad y disturbios en Sinaloa

La captura de El Chapo Isidro generó una ola de violencia secundaria en diferentes puntos del estado de Sinaloa, caracterizada por bloqueos de carreteras, ataques a establecimientos comerciales y la quema de vehículos. Estos hechos, registrados y difundidos mediante registros audiovisuales en redes sociales, buscaron presionar a las autoridades y expresar el descontento de las bandas rivales o aliadas ante la pérdida de su líder en la zona norte.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha informado sobre víctimas civiles directas relacionadas con estos disturbios post-captura, aunque sí confirmó la presencia de varios vehículos abandonados en diversas vías del estado. Las autoridades locales mantienen un seguimiento estricto de la situación de seguridad para evitar que la captura desencadene una guerra de territorio más amplia entre los carteles por el control de la ruta de Guasave.