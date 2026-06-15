Capturan a estadounidense por abuso sexual de menor en Bogotá y se intensifican controles migratorios

Un ciudadano extranjero fue detenido en flagrancia en Usaquén, Bogotá, por presunto abuso sexual contra un menor de 14 años. La comunidad alertó a la policía, que rescató a otros dos niños en el apartamento. Las autoridades condenan el hecho y refuerzan el control migratorio ante el aumento de casos de explotación sexual infantil.

Un grave incidente ocurrió el domingo 14 de junio en el sector de Navarra, localidad de Usaquén en Bogotá , cuando un ciudadano extranjero fue sorprendido en flagrancia por vecinos mientras presuntamente abusaba sexualmente de un menor de 14 años en el balcón de un edificio.

La comunidad actuó rápidamente, alertó a las autoridades y logró la detención del sospechoso. Además, en el apartamento se encontraron otros dos menores, de 4 y 7 años, quienes fueron rescatados y trasladados a un centro médico para su evaluación. El teniente coronel Norberto Caro, de la Policía Nacional, confirmó que el aviso oportuno de los residentes fue clave para la intervención policial y el rescate de los niños.

El caso generó una fuerte reacción vecinal, decenas de personas se congregaron frente al edificio para repudiar el hecho y exigir justicia, lo que exigió la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden para controlar la situación. El detenido, un ciudadano estadounidense que ingresó a Colombia como turista el 6 de junio por el aeropuerto El Dorado, quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

La Procuraduría condenó el hecho y pidió garantizar la protección integral de los menores, así como una investigación rápida y contundente. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, también se pronunció, exigiendo todo el peso de la ley para el agresor y sus eventuales cómplices. Este episodio se produce en medio de un fortalecimiento de los controles migratorios por parte de las autoridades colombianas, debido al aumento de casos vinculados con la presunta explotación sexual de menores.

Según Migración Colombia, solo en los primeros meses de 2026 ya se han inadmitido o rechazado a más de 60 extranjeros con perfiles sospechosos, una cifra que supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025. Antioquia, especialmente Medellín, concentra la mayoría de estos casos, siendo los ciudadanos estadounidenses los más frecuentes.

El aeropuerto José María Córdova reportó 80 inadmisiones en 2025 por situaciones similares, evidenciando una tendencia preocupante que las autoridades buscan contrarrestar con medidas más estrictas en los puntos de ingreso al país





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