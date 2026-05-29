Capturan a farmacéutico venezolano por red que comercializaba medicamentos oncológicos y Ozempic vencidos en Colombia

Una organización criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos costosos para enfermedades complejas fue desmantelada. Entre los detenidos destacan el farmacéutico venezolano Domingo Antonio Gutiérrez Camacaro, su esposa y varios colaboradores. La red distribuía medicamentos vencidos como Keytruda y Ozempic, aprovechándose de la necesidad de pacientes. Las autoridades interceptaron comunicaciones donde se negociaba su comercialización y realizaron capturas en Bogotá y Cúcuta. La defensa asegura que la esposa del farmacéutico no está involucrada.

Una profunda investigación liderada por la Fiscalía y EL TIEMPO desmanteló una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de medicamentos vencidos, especialmente para tratamientos oncológicos y diabetes.

Entre los principales capturados se encuentra Domingo Antonio Gutiérrez Camacaro, farmacéutico de nacionalidad venezolana, radicado en Colombia desde hace al menos siete años. Se presentaba en redes sociales como un profesional con estudios en liderazgo empresarial y experiencia en laboratorios como AstraZeneca y Vaccines Business United. Fue interceptado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando se disponía a viajar a Brasil para asistir a una convención médica.

La investigación permitió establecer que la red enviaba medicamentos a Venezuela y Ecuador. Entre los productos ilegales figuran Keytruda, utilizado principalmente para el cáncer de pulmón, y Ozempic, fármaco para diabetes tipo 2 pero también buscado para procedimientos de pérdida de peso. En mercado negro los precios eran sustancialmente menores: por ejemplo, una caja de Keytruda con valor entre 14 y 22 millones de pesos se vendía por aproximadamente 2.5 millones, explotando la necesidad de los pacientes.

El allanamiento del apartamento de Gutiérrez en el barrio El Country, norte de Bogotá, se realizó en la tarde del 18 de mayo y la madrugada siguiente. Se incautaron cinco cajas de medicamentos, tres con sello de uso institucional y dos con marca de uso restringido. Junto al farmacéutico fue capturada su esposa, Adriana Mariana Varenzuela Sevilla, hecho cuestionado por su defensor, el penalista Hernando Nates.

Nates manifestó que la mujer se encontraba en su hogar con tres hijos menores y que está ajena a la investigación. Además, criticó que no se activaran protocolos de protección para los niños, dejándolos bajo el cuidado de una amiga, pues no hay familiares en Colombia. La Fiscalía documentó múltiples interceptaciones telefónicas en las que Gutiérrez negociaba los medicamentos con miembros de la red, que era monitoreada desde hacía meses. Estos audios fueron clave para expedir la orden de captura.

Según EL TIEMPO, en total fueron arrestados 13 señalados integrantes de la organización, cuyos roles incluían transportadores, compradores y dueños de droguerías y supermercados en Cúcuta. Entre ellos figuran Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García y Robinson David Corredor Díaz.

Los detenidos permanecen en la URI de Puente Aranda mientras se desarrolla la audiencia de imputación de cargos. Por ahora, la defensa de Gutiérrez reconoce la existencia de los audios y el trabajo investigativo, pero rechaza la captura de su esposa y niega que su cliente sea el líder de la red.

Mientras tanto, las autoridades alertan sobre el riesgo que representa la distribución de medicamentos vencidos en tratamientos de alta complejidad, que pueden perder eficacia o causar daños a la salud de los pacientes





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