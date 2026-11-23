La detención del líder de los Beltrán Leyva en Guasave genera un saldo de 16 muertos y reacciones violentas, marcando un golpe clave en la guerra contra el narcotráfico en México.

Las autoridades mexicanas confirmaron la captura de Fausto Isidro Meza, alias Chapo Isidro, un alto jerarca del cártel de los Beltrán Leyva que figuraba entre los diez más buscados por el FBI. La operación se llevó a cabo el viernes por la noche en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, gracias a inteligencia proporcionada por Estados Unidos y la colaboración interna de dos cabecillas del grupo criminal.

Detalles del operativo y saldo de 16 muertos

El enfrentamiento armado dejó un balance trágico de 16 presuntos delincuentes fallecidos y cuatro soldados muertos, según informó la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) el sábado 21. Inicialmente se reportaron siete cuerpos, pero fueron localizados adicionales posteriormente, detalló el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SEDENA confirmó que la operación generó intensas balaceras y sobrevuelos de aeronaves del ejército para neutralizar la resistencia del grupo criminal.

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La captura se ejecutó mediante una inteligencia precisa que permitió rodear la zona donde operaba el líder. La coordinación bilateral fue fundamental para el éxito de la misión, eliminando a un nodo clave en la estructura logística del cártel. Las fuerzas de seguridad desplegadas mantuvieron el cerco durante toda la noche hasta asegurar la neutralización de las amenazas armadas restantes en la localidad.

Reacción violenta del crimen organizado

Inmediatamente después de la detención, el cártel de los Beltrán Leyva ejecutó una respuesta violenta que sumió a la ciudad de Guasave, con 77.000 habitantes, en un estado de caos. Se registraron bloqueos viales prolongados, quema de vehículos y ataques contra comercios en las principales avenidas y accesos a la ciudad costera del Pacífico. Testigos locales describieron horas de disparos constantes, con al menos seis comercios calcinados y decenas de vehículos destruidos.

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El pánico se apoderó de la población mientras los disparos resonaban en las calles. Un residente mayor de 70 años relató a la AFP que se refugió junto a su cama temiendo por su vida, mientras el sonido de la artillería ligera no cesaba. Además, un partido profesional de béisbol fue suspendido tras ser interrumpido por los disparos, obligando a los espectadores a agacharse y buscar refugio en comercios, escuelas y gimnasios donde pasaron la noche.

Para la madrugada, el gobierno del estado de Sinaloa indicó en la red social X que la situación estaba bajo control y que los bloqueos habían sido desactivados. No obstante, en la capital estatal, Culiacán, se reportaron bloqueos en los suburbios, lo que provocó el despliegue de cientos de militares adicionales para restablecer la seguridad y la normalidad en la región.

Perfil criminal y implicaciones internacionales

Fausto Isidro Meza era un aliado cercano de los Mayos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por Jesús María Arellano Félix. Este grupo mantiene una pugna sangrienta con los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, para controlar el clan tras la prisión de sus cofundadores históricos: El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. La ficha del FBI acusaba a Meza de traficar al menos una tonelada de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de porte de armas.

El fiscal general estadounidense Todd Blanche y la jefa de la DEA, Terry Cole, elogiaron la captura como una victoria significativa contra uno de los carteles más peligrosos. La DEA enfatizó que la banda de los Beltrán Leyva ha alimentado la inestabilidad en México y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Meza enfrentaba la extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico, una prioridad que el presidente Donald Trump ha presionado a México para cumplir.

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Contexto político y seguridad bilateral

La operación ocurre en un momento de alta tensión diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump durante la cumbre de la APEC en Shenzhen el miércoles pasado. Trump insistió en que los carteles controlan partes del territorio mexicano y que Washington no lo tolerará. Desde su toma de posesión en 2024, Sheinbaum ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha extraditado a 92 capos, demostrando una cooperación activa para frenar las entradas ilegales y el tráfico de sustancias mortales.