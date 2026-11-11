Capturan a Félix Antonio Mancilla por estafa en hoteles de Rionegro

La Policía Antioquia detiene a un abogado que se hacía pasar por sacerdote para evadir pagos hoteleros. La captura incluye armas y sustancias ilícitas.

La Estación de Policía de Rionegro, ubicada en el Oriente antioqueño, logró la captura de Félix Antonio Mancilla Marulanda, un hombre de 36 años identificado como abogado de profesión. Las autoridades determinaron que el detenido presentaba falsamente como sacerdote en diversas ciudades del país con el único propósito de obtener alojamiento temporal en establecimientos hoteleros. El modus operandi consistía en registrar sus estadías y posteriormente marcharse sin cancelar la cuenta correspondiente, generando pérdidas económicas a los comercios.

Mecanismo de la estafa y hallazgos policiales

El procedimiento de detención se ejecutó durante el pasado fin de semana, en el marco de los controles rutinarios implementados por la estación local. Este operativo forma parte de la estrategia Juntos por Antioquia, la cual prioriza registros preventivos y solicitudes exhaustivas de antecedentes tanto a personas como a vehículos que transitan por la zona. Los uniformados identificaron al sujeto debido a su vestimenta característica, específicamente el clériman o cuello clerical, elemento clave para generar confianza en las víctimas potenciales.

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Durante el registro personal realizado por los agentes, se encontraron objetos que evidenciaban la gravedad de las actividades del detenido. En su poder se localizó un arma traumática marca Zoraki, con referencia M906-B y calibre de 9 milímetros, acompañada de cuatro cartuchos listos para el uso. Además, la policía incautó ocho papeletas de una sustancia que fue identificada preliminarmente como tusi, lo que amplía la naturaleza de los cargos penales contra el individuo.

Antecedentes criminales y contexto nacional

Félix Antonio Mancilla Marulanda no era un desconocido para las fuerzas de seguridad, ya que figuraba como objeto de seguimiento policial debido a reportes previos sobre su presunta actividad delictiva en múltiples ciudades colombianas. La información recopilada indicaba que su apariencia religiosa era una herramienta calculada para burlar la vigilancia y facilitar sus fugas. Se recibieron denuncias formales de estafas vinculadas directamente a esta modalidad de actuar, lo que motivó la intervención final en Rionegro.

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Este caso resuena con patrones similares registrados anteriormente en otras jurisdicciones del país. Por ejemplo, en junio de 2025, el CTI capturó a Carlos Arley Hurtado Valencia, alias Meiker, quien engañó a 219 personas en Chocó, Valle del Cauca y Nariño haciéndose pasar por sacerdote de la Diócesis de Istmina. También se registró el caso de José Emmanuel Torres, un venezolano expulsado en septiembre de 2026 que realizaba cobros ilegales en Medellín bajo pretensiones religiosas no reconocidas por la Iglesia católica.

Situación jurídica y recomendaciones de seguridad

Tras la captura, el procesado quedó a disposición inmediata del fiscal local en turno, quien iniciará el correspondiente proceso judicial. La investigación actual busca establecer si existen otros hoteles afectados por sus acciones y verificar si utilizó el mismo mecanismo de engaño en diferentes regiones. Hasta que se emita una decisión judicial firme, el capturado conserva la presunción de inocencia, aunque enfrenta cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Las autoridades han emitido recomendaciones claras para prevenir fraudes similares. Se aconseja a la ciudadanía no entregar dinero ni alojamiento a desconocidos que se identifiquen como sacerdotes sin confirmar previamente su identidad mediante la parroquia o diócesis oficial. Los hoteleros deben exigir siempre documento de identidad válido y solicitar pago anticipado. Cualquier ciudadano con información relevante puede reportar estos hechos a la Policía a través de la línea 123.