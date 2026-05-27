Capturan a 'Ferreira', sospechoso del brutal atentado a una discoteca en Bucaramanga

Tras la investigación de la Fiscalía y la Policía Metropolitana, Breiner Alexander Peña Hernández, APODO 'Ferreira', fue detenido y encarcelado por su participación en la masacre que dejó una víctima de 22 años y tres mujeres heridas en la discoteca del norte de Bucaramanga. La autoridad confirma su vínculo con 'Pipe' y la existencia de graves delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Breiner Alexander Peña Hernández , apodado 'Ferreira', fue capturado y encarcelado tras la investigación de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga por su presunta complicidad en un letal ataque armado ocurrida por la madrugada del 25 de mayo en las afueras de una discoteca del norte de la ciudad.

El estruendo resultado en la muerte de Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años, estudiante del SENÁ, y heridas graves a tres mujeres que se encontraban dentro del establecimiento. La investigación, que culminó en su arresto el 26 de mayo, indica que 'Ferreira' actuó junto a Andrés Felipe Posada Salas, conocido como 'Pipe', para llevar a cabo el atentado. Los dos sospechosos llegaron al lugar alrededor de la 1:35 a.m. en una motocicleta de color oscuro.

Antes de entrar, la pareja rondó el área, grabó la entrada de la discoteca con un celular y planificó los movimientos con el fin de maximizar el impacto del ataque. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, cuando 'Pipe' descendió de la moto, llevaba consigo un revólver calibre .38 y entró al recinto mientras 'Ferreira' permanecía a cuatro estaciones de distancia sobre la motocicleta, listo para facilitar su huida tras el cruce.

Al recibir la señal de 'Ferreira', el atacante abrió fuego indiscriminadamente dentro de la discoteca, introduciendo el arma entre las rejas de entrada y disparando sin criterio a los presentes. Entre las víctimas, Ferney Steven fue alcanzado en el abdomen y en el costado izquierdo por dos balas; a pesar de ser trasladado al Hospital Universitario de Bucaramanga, sus heridas resultaron letales y el joven falleció en la sala de emergencia.

Las otras dos mujeres resultaron heridas con disparos en la pierna, el brazo derecho y la cabeza, creando un caos que obligó a los paramédicos a operar con urgencia y luego trasladar a las heridos a otros centros médicos. Una vez finalizado el ataque, 'Pipe' tomó la motocicleta y se dirigió al lugar de escape donde encontraba a 'Ferreira', quien los acompañó en huir de la zona.

La calma restablecida después de la ráfaga fue breve, pues las autoridades policiales llegaron en pocos minutos y, tras las investigaciones preliminares, identificaron a los dos sospechosos. A pesar de los esfuerzos de la policía para desmantelar el parche de crimen organizado que habitualmente operaba en la zona, la rápida identificación de los vehículos y la captura de los atacantes mostraron la eficacia de las unidades de intervención de Bucaramanga.

En el proceso de captura, se encontró que 'Ferreira' tenía antecedentes de porte ilegal de armas y varios casos de homicidio agravado y tentado en los años anteriores, lo que le dio una condena definitiva bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario del mismo día. El Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga, en la audiencia del 26 de mayo, legalizó su captura y le impuso medidas de privación de libertad.

La Fiscalía lo imputó formalmente por homicidio agravado, homicidio agravado tentado en tres etapas y porte ilegal de armas de fuego agravado. En la declaración posterior, las autoridades señalaron que el individuo tendría una participación confirmada en al menos tres ataques bajo la modalidad de sicariato en Bucaramanga y sus suburbios, lo cual consolidó la gravedad de su rol en actos delictivos metódicos y letales





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