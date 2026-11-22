La Policía de Bogotá capturó en La Catedral a un hombre de 60 años por un presunto hurto en una joyería y recuperó joyas por cerca de 30 millones de pesos.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura de un hombre de 60 años en el barrio La Catedral, en la localidad de La Candelaria, por el presunto hurto de varias piezas de una joyería. Según el reporte oficial, en el procedimiento se recuperaron joyas de plata con esmeraldas valoradas en cerca de 30 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría ingresado al establecimiento simulando interés en los artículos para hacerse pasar por cliente. Luego, presuntamente tomó joyas de una de las vitrinas y salió del local. La comunicación oficial no identifica la joyería ni revela el nombre del detenido.

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Cómo la Policía ubicó al sospechoso en La Catedral

La Policía de Bogotá localizó al presunto responsable a pocas cuadras de la joyería, después de recibir una alerta de la persona que denunció haber sido víctima del hurto. La búsqueda comenzó con ese aviso.

Según el reporte, los policías de una patrulla de vigilancia realizaban actividades de registro y control cuando escucharon voces de auxilio. Así conocieron lo ocurrido en el establecimiento comercial del sector.

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La persona afectada entregó las características del presunto responsable. Con esa descripción, los uniformados recorrieron la zona y lo ubicaron cuadras más adelante.

De acuerdo con la información oficial, el hombre intentó evitar ser identificado al mezclarse entre quienes transitaban por el lugar. Los policías lo interceptaron y encontraron en su poder piezas de plata con esmeraldas, que la autoridad relacionó con el hurto reportado.

Procedimiento judicial y presunción de inocencia

La Fiscalía General recibió al detenido y a los elementos recuperados para continuar el trámite judicial, según el reporte policial. La Policía no ha confirmado en esa comunicación una condena contra el capturado.

El hombre y las joyas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La comunicación no informó sobre una decisión posterior relacionada con una medida de aseguramiento.

La Policía también señaló que el capturado registra anotaciones por homicidio y por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Esa referencia proviene del balance policial divulgado sobre el caso y no permite afirmar que existan condenas por esos delitos.

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En Colombia, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal dispone que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no exista una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad. La recuperación de bienes y el avance de un proceso penal son resultados distintos.

El reporte tampoco precisa el número individual de las piezas encontradas por los uniformados. La determinación de la responsabilidad penal corresponde a la justicia y no se deriva solo de la captura.

Otro asalto en La Candelaria y casos separados

Este hecho es diferente del asalto a otra joyería de La Candelaria reseñado por Minuto30, en el que tres hombres se hicieron pasar por policías. Según esas autoridades, dos personas resultaron heridas en ese caso.

El balance de aquel asalto superaba los 100 millones de pesos entre joyas y dinero. No existe una relación anunciada entre aquel episodio y el hombre capturado en La Catedral.

Por separado, la Policía informó dos capturas en Chapinero y la recuperación del vehículo de un conductor de plataforma mediante su sistema GPS. Se trata de un procedimiento distinto, sin vínculo con el caso de La Catedral.