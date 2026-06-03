Capturan a hombre por hurto de computador en Fenalco de Bucaramanga

Un joven de 26 años fue arrestado tras robar un portátil de la sede de Fenalco en el centro de Bucaramanga, luego de una persecución por los techos que terminó con su captura en flagrancia.

Un hombre de 26 años fue capturado en flagrancia en el centro de Bucaramanga tras ser sorprendido sustrayendo un computador portátil de las instalaciones de Fenalco .

El hecho comenzó cuando una alarma se activó y alertó a la Central de Comunicaciones de la Policía Metropolitana, que envió patrullas al lugar en la carrera 20 con calle 36. El personal de vigilancia, mediante cámaras, observó a un sujeto ingresando por el techo, forzando puertas internas con una herramienta y llevándose varios objetos. Al llegar los uniformados, el sospechoso intentaba escapar por los techos de viviendas y locales comerciales.

La Policía activó un plan candado, logrando interceptarlo en la carrera 21 con calle 36. En su poder se encontró el portátil reportado y un destornillador. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía. La Policía destacó la coordinación entre las instituciones, los sistemas de vigilancia y la rápida reacción de las patrullas, que permitió frustrar el delito, recuperar el objeto y capturar al responsable.

Además, dos uniformados, el subintendente Daniel Moreno Cristiano y el patrullero Edinson Andrés Chicangana, recibieron un reconocimiento por su destacada actuación en el operativo





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