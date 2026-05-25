Capturan a importante integrante de las disidencias en los Llanos Orientales

Las autoridades han logrado una gran victoria en su lucha contra las disidencias, ya que han capturado a un importante integrante de la organización. El capturado, alias ‘Winny Pooh’, era una pieza clave en la red criminal y se cree que tenía una cercanía directa con el máximo cabecilla de las disidencias.

Según las autoridades, el integrante de las disidencias coordinaba cobros extorsivos contra campesinos, comerciantes y ganaderos. Habría gastado parte del dinero ilegal en caballos de paso fino, motos de alta gama y joyas.

En medio de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía fue capturado en zona urbana de Villavicencio alias ‘Winny Pooh’,que delinque en los Llanos Orientales. Las autoridades lo consideran una pieza clave dentro de la red criminal encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región del país.y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal.

Con esos datos, la estructura criminal ejecutaba exigencias económicas contra distintos sectores productivos de la región, alcanzando, presuntamente,‘Winny Pooh’ mantenía una cercanía directa con ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias, quien lo habría delegado para intensificar la presión criminal sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos de los Llanos Orientales. Esa labor, según las autoridades, generaba temor constante entre las víctimas, muchas de las cuales eran obligadas a pagar cuotas bajo amenazas.

Las autoridades también revelaron que parte del dinero obtenido de manera ilegal habría sido utilizado por el señalado cabecilla para financiar lujos personales y “caprichos”, entre ellos la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y costosas joyas. Durante el procedimiento militar fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM que, al parecer, eranWinny Pooh’ fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra.

Entretanto, las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones ofensivas contra las redes de extorsión y terrorismo de las disidencias en los Llanos Orientales. Las autoridades han logrado una gran victoria en su lucha contra las disidencias, ya que han capturado a un importante integrante de la organización. El capturado, alias ‘Winny Pooh’, era una pieza clave en la red criminal y se cree que tenía una cercanía directa con el máximo cabecilla de las disidencias.

Se estima que el dinero obtenido de manera ilegal fue utilizado para financiar lujos personales y caprichos del cabecilla. Las autoridades han incautado varios teléfonos celulares y tarjetas SIM que se cree que eran utilizados por el capturado para coordinar los cobros extorsivos. La captura de ‘Winny Pooh’ es un gran golpe para las disidencias y se espera que continúen las operaciones ofensivas para erradicar las redes de extorsión y terrorismo en la región





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