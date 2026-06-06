Capturan a Kewin Jesús González Torrenegra por homicidio en Santa Lucía

La Policía Nacional capturó a Kewin Jesús González Torrenegra, un hombre de 28 años, por el delito de homicidio cometido contra un adulto mayor de 87 años en el municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico.

La Policía Nacional capturó a Kewin Jesús González Torrenegra, un hombre de 28 años, por el delito de homicidio cometido contra un adulto mayor de 87 años en el municipio de Santa Lucía , en el departamento del Atlántico .

La captura se realizó mediante orden judicial y se materializó en vía pública del barrio Debajo de Santa Lucía, en la carrera 12 con calle 11. El procedimiento de captura se llevó a cabo por unidades de la Policía que lograron capturar a González Torrenegra, quien está solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Lucía, Atlántico.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento De Policía Atlántico, manifestó que este sujeto estaría relacionado con el homicidio de un adulto mayor identificado como Gilberto Vega Cortez, de 87 años, quien fue asesinado con un arma contundente el pasado 13 de diciembre del año 2025, cuando se encontraba en una vivienda del municipio de Santa Lucía y el hoy capturado le ocasiona la muerte para hurtar en el lugar. Es de anotar que, en el mismo hecho, también resultó lesionada la pareja sentimental de la víctima, una mujer de 86 años de edad.

González Torrenegra, de acuerdo con las investigaciones, se encontraba escondido, con la intención de evadir su responsabilidad ante las autoridades por este homicidio. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado. La captura permitió el esclarecimiento de este lamentable hecho que tenía consternado e indignado a los pobladores de este municipio.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de Nación para que responda por los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado, por hechos ocurridos en diciembre de 2025 en el Atlántico





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