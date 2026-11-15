Capturan a líder armado Primo Gay en Briceño por homicidios y ataques a la fuerza pública

Las autoridades colombianas detuvieron a Néider Uñates, alias Primo Gay, en Briceño. Este operativo contra el Clan del Golfo busca justicia por el asesinato del periodista Mateo Pérez y ataques militares.

Las fuerzas de seguridad colombianas lograron un operativo de alto impacto en el municipio de Briceño, Antioquia, con la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como Primo Gay. Este líder armado fue detenido el 14 de noviembre de 2026 en la vereda Santa Ana. La operación también resultó en la detención de otras dos personas que se desplazaban con él. Este evento marca un golpe significativo contra las estructuras criminales en la región norte del departamento.

Orígenes y migración del líder criminal

Néider Uñates López fue identificado como cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Pertenece a la facción conocida por el alias Calarcá. Sin embargo, su trayectoria criminal cambió en agosto de 2026 cuando abandonó esa estructura insurgente. Se unió posteriormente al Clan del Golfo para continuar sus actividades delictivas. Su operación se centró en el norte y nordeste antioqueño. Las autoridades lo señalan como uno de los hombres más buscados del departamento.

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Implicaciones en ataques y homicidios

Las autoridades vinculan a Primo Gay con múltiples delitos graves y violentos. Entre ellos se destacan homicidios, extorsiones sistemáticas y ataques directos contra la fuerza pública. Una investigación clave lo relaciona con el ataque contra un helicóptero Black Hawk. Este hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi. En ese ataque murieron trece policías y la Fiscalía lo señala como planificador.

Conexión con el asesinato de Mateo Pérez

El nombre de Uñates López también aparece vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Mateo, director del medio digital El Confidente de Yarumal, fue secuestrado en mayo de 2026. Tenía veinticuatro años y viajó a Briceño para realizar un trabajo periodístico sobre enfrentamientos armados. Fue interceptado por hombres armados y trasladado a una escuela del sector. Allí fue interrogado, torturado y ejecutado con múltiples disparos.

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Reacciones familiares y demanda de extradición

Tras la detención, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó al Gobierno de Estados Unidos que gestione su extradición. Carlos Enrique Pérez, padre de la víctima, se pronunció sobre el evento. Declaró sentir que se hace justicia por la muerte de su hijo. Mencionó a alias como Chalá, Primo Gay, Macho Viejo y Calarcá como responsables. Solicitó a las autoridades que garanticen el ejercicio libre del periodismo en las regiones.

Responsabilidad de la Fiscalía y próximos pasos

La Fiscalía General de la Nación tiene a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, como sospechoso de ordenar el asesinato. Chalá era excabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc. La familia del periodista pidió que estos cabecillas paguen por sus atrocidades. Las autoridades continuarán las capturas de los responsables restantes. Se espera que el proceso judicial avance para garantizar la impunidad cero.