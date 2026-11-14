Capturan a Néider Uñates alias Primo Gay, líder de disidencias FARC

El Gaula Militar detiene a Néider Yesid Uñates López en el norte de Antioquia. El cabecilla del Frente 36 responde por homicidios y narcotráfico.

Las fuerzas de seguridad colombianas han logrado una importante victoria en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales con la captura de Néider Yesid Uñates López, ampliamente conocido bajo el alias de Primo Gay. Este operativo, llevado a cabo por el Grupo de Apoyo a la Unidad de Lucha Antigauza (Gaula) Militar, se desarrolló en la región norte del departamento de Antioquia, consolidando a Uñates López como uno de los miembros más buscados en la zona.

Identidad y rol en el Frente 36

Uñates López es identificado oficialmente como el cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su captura representa un golpe significativo para la estructura de mando de este grupo armado, el cual operaba bajo las órdenes directas de otro líder criminal conocido como alias Calarcá. La autoridad que confirmó la detención fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien detalló que el procesado había utilizado múltiples identidades y disfraces para eludir la justicia durante largos periodos.

Also read Capturan a alias Chivo, presunto dinamizador de extorsiones y asesinatos en Córdoba

Las investigaciones judicializadoras asignan a este capturado la responsabilidad de cometer delitos graves que han afectado profundamente la estabilidad regional. Entre las acusaciones figuran homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones sistemáticas y ataques armados contra la Fuerza Pública. Además, su nombre aparece vinculado a investigaciones sobre el control de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico internacional y regional.

Antecedentes de búsqueda y recompensas

El nivel de prioridad que las autoridades le asignaron a su captura queda evidenciado por las fuertes recompensas económicas que se ofrecían por su ubicación. Estas incentivos reflejan la gravedad de los crímenes que presuntamente cometió y la amenaza constante que representaba para la ciudadanía y las instituciones estatales en la subregión norte de Antioquia. La presión militar mantenida durante varios meses fue el motor que permitió este éxito operativo.

Advertisement

La historia reciente de Uñates López incluye enfrentamientos armados significativos. En marzo del año en curso, tropas del Gaula Militar sostuvieron combates intensos con una comisión armada que, según fuentes de inteligencia, operaba bajo su mando en la vereda donde ocurrió el choque. Tras ese intercambio de disparos, circuló una fotografía que aparentemente daba por muerto al cabecilla, versión que las autoridades desmintieron rápidamente, confirmando que se encontraba en otra ubicación.

Conflicto territorial y cambio de alianzas

En aquel operativo anterior, fueron capturados su escolta personal y su compañera sentimental, además de incautarse armamento pesado como fusiles, munición de varios calibres, granadas de mano, chalecos balísticos, cinco teléfonos celulares y un radio de comunicación. Este arsenal demostraba la capacidad logística del grupo criminal en la zona.

También ha circulado información no confirmada oficialmente que sugiere que Primo Gay habría cambiado de bando en el pasado. Según algunas versiones, dejó las disidencias de las FARC para unirse al Clan del Golfo, en medio de una feroz disputa por el control territorial en el norte y el Bajo Cauca antioqueño. El gobernador Rendón recordó que el capturado delinvió tanto bajo la bandera del Frente 36 como en el seno del Clan del Golfo.

Medios de comunicación locales, citando fuentes de la Fuerza Pública, calificaron esta detención como uno de los golpes más importantes contra las disidencias lideradas por Calarcá. Se estima que Uñates López trabajó en posicionar la estructura ilegal en diversos municipios del norte, donde supuestamente estableció alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y mantuvo un enfrentamiento a muerte con el Clan del Golfo.

Advertisement

Consecuencias legales y próximos pasos

Con la ejecución exitosa de este sábado, Néider Yesid Uñates López quedó a la entera disposición de las autoridades judiciales para responder por los múltiples delitos que se le imputan. Este paso marca el fin de su capacidad operativa directa en la región, aunque las investigaciones sobre su red de apoyo continúan abiertas.

Se espera que en las próximas horas, tanto la Fuerza Pública como la Fiscalía General de la Nación presenten un informe detallado sobre las circunstancias específicas del operativo de captura. Asimismo, se proporcionará más información sobre el proceso de judicialización que iniciará contra el ex cabecilla, asegurando que la justicia colombiana haga cumplir la ley sobre uno de sus agentes más peligrosos.