Policía y Ejército desmantelan microtráfico en Itagüí. Capturan a padre e hijo tras allanamiento con medidas de seguridad reforzadas en barrio El Rosario.

Las autoridades de seguridad en la ciudad de Itagüí desmantelaron una red de microtráfico en el Oriente de la ciudad. Durante esta operación conjunta, efectivos lograron capturar a un hombre y a su hijo, acusados de gestionar el almacenamiento y la venta de sustancias estupefacientes en una propiedad residencial.

Operativo Especial en el Barrio El Rosario

El Batallón de Fuerzas Especiales y la Policía Militar del Ejército, junto con la Policía de Itagüí, llegaron hasta una casa ubicada en el cruce de la Calle 47d con la Carrera 58A. El objetivo era desmantelar una plaza de vicio identificada en el barrio El Rosario, una zona conocida por la actividad delictiva en la oriental de la ciudad.

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Al llegar al domicilio, los agentes encontraron la puerta de la vivienda tapiada con varillas y candados reforzados. Estas medidas de seguridad estaban diseñadas para impedir que la entrada pudiera ser forzada por la policía de manera convencional, lo que obligó a los uniformados a solicitar apoyo especial.

El ingreso al inmueble requirió una intervención técnica y militar especializada. Gracias al respaldo del Batallón de Fuerzas Especiales, los operativos pudieron superar las barreras físicas instaladas por los detenidos y proceder con el allanamiento de la propiedad identificada en la dirección mencionada.

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Arresto de El Poeta y El Colme por Microtráfico

Tras ingresar a la propiedad, los agentes encontraron a un grupo de personas, entre las cuales había adultos mayores. Entre ellos, localizaron a dos hombres conocidos con los aliases de El Poeta y El Colme, quienes mantienen una relación de parentesco familiar directo. Ambos son señalados de utilizar esa vivienda como centro de operaciones ilícitas.

Las autoridades afirman que el adulto mayor y la persona con discapacidad, identificada entre los presentes, utilizaban el lugar para almacenar, dosificar y comercializar drogas de manera sistemática. La estructura operativa permitió la captura de los principales presuntos autores intelectuales de la red de venta en ese sector específico.

Detalles de la Incautación y Personas Detenidas

Durante el registro de la propiedad, los oficiales incautaron sustancias estupefacientes que ya se encontraban dosificadas para su venta inmediata. También hallaron dinero en efectivo, pesas y otros elementos que se utilizaron presumiblemente para el pesado y la preparación de las sustancias controladas.

Además de los detenidos principales, se sorprendió a varias personas que se encontraban consumiendo drogas al interior del inmueble. Estas personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección por los uniformados para su posterior proceso legal y atención.

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Antecedentes y Alerta Ciudadana en Itagüí

Según las declaraciones de las autoridades, este inmueble en el barrio El Rosario ya había sido objeto de allanamientos anteriores. A pesar de las intervenciones previas, se cree que El Poeta y El Colme retomaron sus actividades ilícitas, lo que hoy los deja tras las rejas por violación de la ley.

La Alcaldía de Itagüí ha emitido una invitación formal a la ciudadanía para que denuncie oportunamente este tipo de hechos. La información proporcionada por los vecinos es fundamental para orientar las investigaciones y coordinar las acciones futuras de las autoridades en la lucha contra el microtráfico.