Capturan a presunto asesino de hombre de 59 años que fue atacado por robarle su patineta eléctrica

La Policía de Bogotá detuvo a uno de los sospechosos del homicidio de Enrique Medina Rojas, víctima de un asalto con robo de patineta eléctrica, en el marco de una ofensiva contra bandas criminales que ha dejado 74 detenidos.

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció este miércoles la captura de uno de los presuntos autores del homicidio de Enrique Medina Rojas, un hombre de 59 años que fue asesinado mientras intentaba proteger su patineta eléctrica .

El incidente tuvo lugar el 30 de julio en la intersección de la carrera 11 con calle 106, cerca de las 21:30 horas. Según el reporte oficial, dos individuos interceptaron al señor Medina, quien circulaba en su vehículo de movilidad personal, con la intención de arrebatarle el dispositivo. Durante el intento de robo, los agresores lo agredieron violentamente, causándole graves lesiones que lo dejaron tendido en la vía y sin posibilidad de recibir ayuda inmediata.

Una auxiliar de policía que respondía al llamado de urgencia llegó al lugar, pero la gravedad de las heridas obligó a trasladar a la víctima al Hospital Fundación Santa Fe, donde falleció poco después. La captura forma parte de una ofensiva más amplia que la Policía Metropolitana ha venido desarrollando contra bandas criminales vinculadas a homicidios y hurtos agravados.

En el último mes, la unidad de investigación criminal (Sijín) ejecutó operativos que resultaron en la detención de 74 personas, entre las cuales se encontraba el sospechoso identificado como Mackalister Silva. La Fiscalía General de la Nación ha recibido al detenido para los fines de judicialización correspondiente, con el objetivo de esclarecer su grado de responsabilidad en el crimen y asegurar que se cumpla la legislación penal vigente.

La familia de Enrique Medina había exigido desde el principio que se revisaran las grabaciones de los sistemas de videovigilancia de la zona y que se incrementara la presencia policial para prevenir futuros actos de violencia. La comunidad del norte de la ciudad, consternada por el brutal asesinato, ha manifestado su apoyo a la investigación y ha pedido mayor seguridad en los corredores donde se utilizan patinetas eléctricas, debido al aumento de incidentes similares en los últimos meses.

El caso pone de relieve la necesidad de reforzar las medidas de prevención del delito y de garantizar una respuesta rápida y eficaz por parte de las fuerzas de seguridad ante situaciones de emergencia. La Policía Metropolitana reiteró su compromiso de continuar con los operativos de captura y de trabajar conjuntamente con la Fiscalía para llevar delante de la justicia a todos los involucrados en este acto de violencia que cobró la vida de un ciudadano que simplemente buscaba trasladarse de manera sostenible por la ciudad





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