Capturan a presunto responsable del homicidio de Jaider Alexis Martínez García en Sabana de Torres

Tras más de tres meses de investigación, la Policía capturó a Carlos Oliveros por el asesinato de Jaider Alexis Martínez García, ocurrido en febrero en Sabana de Torres. El detenido sería parte de un grupo delincuencial dedicado al microtráfico.

Jaider Alexis Martínez García perdió la vida tras ser atacado a tiros el pasado 17 de febrero en el barrio Comuneros de Sabana de Torres, Santander.

La víctima, un joven de 24 años, se desplazaba por una de las calles del sector cuando dos sujetos armados lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Los impactos de bala le causaron heridas mortales de inmediato, y falleció en el lugar de los hechos antes de que pudiera recibir atención médica. Los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando consternación entre los residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

La comunidad describió el hecho como un acto violento que alteró la tranquilidad del barrio, un sector popular donde este tipo de crímenes no son frecuentes pero generan gran temor. Tras más de tres meses de investigaciones, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, logró identificar al presunto responsable del homicidio. Se trata de Carlos Oliveros, un hombre de 32 años que era buscado intensamente desde el día del crimen.

Las labores de seguimiento, recopilación de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas permitieron establecer su presunta participación en el asesinato de Martínez García. El operativo de captura se realizó en el barrio Nuevo Horizonte del mismo municipio, donde los agentes hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Al momento de la detención, Oliveros no opuso resistencia, pero fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los cargos imputados. Según la investigación, Carlos Oliveros pertenecería a un grupo de delincuencia común dedicado al tráfico de estupefacientes en esa región de Santander.

Las autoridades señalaron que dentro de esa estructura criminal presuntamente cumplía funciones relacionadas con la ejecución de homicidios selectivos bajo la modalidad conocida como ajuste de cuentas, un método empleado por organizaciones dedicadas al microtráfico para resolver disputas internas o ejercer control territorial. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, declaró: Con estos importantes resultados operativos le demostramos a la delincuencia que la vida es sagrada y que ningún delito quedará en la impunidad.

Gracias al trabajo especializado de inteligencia e investigación, en coordinación con la Fiscalía, logramos sacar de las calles a peligrosos dinamizadores de homicidios. La captura representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en Sabana de Torres, un municipio que ha visto un aumento en la violencia ligada al narcotráfico en los últimos meses.

El proceso judicial contra Carlos Oliveros avanza mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer si está relacionado con otros hechos violentos registrados en la zona. La comunidad espera que con esta detención se logre esclarecer no solo el homicidio de Jaider Alexis Martínez García, sino también otros casos que han quedado impunes. La familia de la víctima, que ha exigido justicia desde el día del asesinato, se mostró aliviada por la captura, aunque el dolor por la pérdida permanece.

Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en barrios vulnerables donde el microtráfico opera con relativa impunidad. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa que pueda ayudar a desarticular estas redes criminales. La detención de Oliveros es un paso en la dirección correcta, pero se requiere un esfuerzo sostenido para devolver la tranquilidad a Sabana de Torres y prevenir futuros actos de violencia





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