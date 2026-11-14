Capturan a Primo Gay en Antioquia y exigerán extradición a Trump

Las fuerzas de seguridad en Antioquia lograron la captura de Néider Uñates, alias Primo Gay, principal sospechoso de crímenes graves y la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño.

Las autoridades en Antioquia lograron la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido bajo el alias Primo Gay, quien figuraba como uno de los delincuentes más buscados en el departamento colombiano. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó públicamente esta operación militar y policial realizada en el municipio de Briceño, ubicada en la región norte de Antioquia, donde el sujeto era localizado mientras transitaba por la vía de salida hacia Ventanas.

Detalles de la captura en Briceño y material hallado

El operativo conjunto entre el Ejército y la Policía logró interceptar al peligroso criminal en la vereda Los Toros de Amalfi durante su movilización. Durante la diligencia se logró incautar dos pistolas calibre 9 milímetros, sus proveedores y una cantidad considerable de munición. Además, la fuerza pública detuvo a otras tres personas que resultaron heridas durante el encuentro, incluyendo a una mujer que según las informaciones preliminares sería menor de edad.

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Historial criminal y vínculos con grupos armados

Este sujeto formó parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc, adscrito a la facción liderada por el alias Calarcá. En agosto de 2026, renunció a su antiguo grupo para unirse al Clan del Golfo, un movimiento calificado como una traición debido a las disputas territoriales entre ambas estructuras. Se le atribuyen graves delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, instalación de campos minados y el asesinato de trece policías.

Acoso al periodista y derribo de aeronave militar

Entre los crímenes más destacados se encuentra la participación en la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, ocurrido el 5 de mayo de este año en la zona rural de Briceño. También protagonizó el derribo de un helicóptero Black Hawk de propiedad estadounidense en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Antioquia, además de múltiples atentados contra infraestructura y maquinaria.

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Posición de las disidencias y llamadas a extradición

Las disidencias emitieron un panfleto expresando su profundo lamentar por la traición de Uñates López al dar la espalda a sus antiguos compañeros y al pueblo antioqueño. Por su parte, el mandatario departamental hizo un llamado respetuoso pero firme al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, para que se haga efectiva la extradición de Primo Gay y sea juzgado por sus delitos.

Consecuencias legales y próximos pasos

La captura representa un golpe significativo para la seguridad en Antioquia y el norte del país, donde Primo Gay tenía órdenes judiciales vigentes por conductas relacionadas con armas de fuego y municiones. Las autoridades ahora se centrarán en los procesos legales necesarios para garantizar su juzgamiento y la devolución de la tranquilidad a las comunidades afectadas por su accionar delictivo.