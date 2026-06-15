Las autoridades capturaron a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado conocido como Los Shottas, en el marco de la operación El Dorado, desarrollada en varios sectores de Buenaventura. Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado.

Capturan a seis presuntos integrantes de Los Shottas en Buenaventura durante la operación El Dorado, por concierto para delinquir , desplazamiento forzado y hurto. Las autoridades capturaron mediante orden judicial a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado conocido como Los Shottas , en el marco de la operación El Dorado, desarrollada en varios sectores de Buenaventura .

Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado. Según las autoridades, estas conductas afectaron principalmente a habitantes de las comunas 11 y 12 del distrito. De acuerdo con la investigación, los señalados intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, les robaban sus pertenencias y las obligaban a abandonar sus viviendas. Posteriormente, los inmuebles eran utilizados como puntos para almacenar armas y estupefacientes.

Los seis presuntos integrantes de Los Shottas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerarlos un riesgo para la sociedad. Además, se registra operativo militar con bombardeos en la Sierra Nevada lo que mantiene cerrada la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira.

Las autoridades también investigan la posible participación de estos individuos en dos hechos violentos registrados a finales del año anterior, relacionados con afectaciones a la vida de personas en el mismo sector





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