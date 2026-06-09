Capturan a sospechoso de homicidio tras riña en vía pública

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 29 años por su presunta involvement en un homicidio ocurrido tras una pelea en la calle. La víctima, tras ser trasladada a un centro médico, falleció por la gravedad de sus heridas. El capturado, con antecedentes por hurto, fue puesto a disposición judicial.

Un hombre de 29 años fue capturado por la Policía Nacional por su presunta participación en un homicidio ocurrido en una localidad. Según los reportes, una alerta emitida por la central de radio informó sobre una riña que se desarrollaba en vía pública.

Tras recibir el reporte, uniformados se desplazaron al lugar de los hechos y encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la riña, falleció posteriormente. Mientras se atendía la emergencia, los policías iniciaron las labores para identificar a los responsables. La información aportada por un testigo y la revisión de las cámaras de seguridad del sector permitieron avanzar en la investigación. Con estos elementos, las autoridades activaron un Plan Candado en la zona, estrategia que permitió ubicar y capturar a uno de los presuntos implicados en el caso.

Una vez realizada la captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito. La Policía Nacional informó además que el capturado registra anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencias





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