Capturan a tres de los más buscados por hurto en Cartagena en operativo 'Plan Cazador'

Tres hombres que integraban la lista de los delincuentes más buscados por hurto en Cartagena fueron capturados en diferentes sectores. Entre ellos acumulan 17 anotaciones judiciales. Las autoridades continúan la búsqueda de los tres prófugos restantes.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la captura de tres hombres que figuraban en el cartel de los más buscados por hurto en la ciudad, en operativos del ' Plan Cazador '.

Los detenidos son Ángelo Castillejo Ballesteros, alias 'Millones', de 23 años, capturado en el barrio El Bosque; Dairo José Licona Valencia, alias 'Vandi', de 32 años, capturado en el corregimiento de Pasacaballos; y Ramiro Antonio Chabarria Agudelo, alias 'El Viejo', de 65 años, capturado en Bucaramanga. Entre los tres suman 17 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, violación de habitación ajena, uso de documento falso y fuga de presos.

Según las autoridades, alias 'Millones' estaría vinculado a hurtos de prendas de oro con intimidación con armas; alias 'Vandi' operaba en la zona industrial de Mamonal y áreas rurales, usando armas y amenazas de muerte; y alias 'El Viejo' se relacionaría con robos en viviendas de estratos altos. Las investigaciones indican que estos individuos actuaban como delincuencia común y no formaban parte de estructuras criminales organizadas.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que los resultados son fruto del trabajo conjunto entre investigadores, inteligencia y uniformados. Tras estas capturas, las autoridades se enfocarán en localizar a los tres prófugos que aún quedan en la lista de los más buscados por hurto en Cartagena, y reiteraron el llamado a la ciudadanía para queColabore con información confidencial que ayude a dar con su paradero





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