Capturan a tres mujeres acusadas de hurto y lesiones en Transmilenio

La Policía Nacional capturó a tres mujeres en la estación Escuela Militar de Transmilenio, acusadas de hurto mediante ‘raponazo’ y lesiones personales. Las sospechosas presentan antecedentes por delitos similares, lo que alerta sobre su reincidencia en el sistema de transporte. Se encontró un arma cortopunzante en posesión de una de las capturadas.

La seguridad en el sistema de transporte público de Bogotá se ha visto reforzada con la reciente captura de tres mujeres acusadas de hurto y lesiones personales en la estación Escuela Militar de Transmilenio .

La rápida intervención de la Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo, ha sido clave para desarticular esta banda que, según las autoridades, presenta un historial de reincidencia en la comisión de delitos similares dentro del sistema. El incidente, que se desencadenó por una alerta del centro de control y monitoreo sobre un posible ‘raponazo’, culminó con la detención de las sospechosas mientras intentaban huir por el puente peatonal de la calle 80.

La víctima, quien sufrió heridas durante el forcejeo, recibió atención médica inmediata, mientras que las capturadas fueron puestas a disposición de la justicia. Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia constante y la rápida respuesta policial para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio, resaltó la efectividad de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, que ha permitido una mayor presencia policial en las estaciones y troncales del sistema. La teniente coronel Moreno enfatizó que la posesión de un arma cortopunzante por parte de una de las capturadas evidencia la peligrosidad de estas acciones y la necesidad de mantener una postura firme contra la delincuencia en el transporte público.

La Policía Nacional continuará desplegando sus esfuerzos para prevenir y combatir el hurto y las lesiones personales en Transmilenio, con el objetivo de brindar a los ciudadanos un entorno seguro y confiable para sus desplazamientos. La reincidencia de estas mujeres subraya la necesidad de un enfoque integral que combine la acción policial con medidas de prevención y rehabilitación para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

Se espera que la investigación en curso revele más detalles sobre la operación de esta banda y permita identificar a otros posibles cómplices. La colaboración de la ciudadanía también es fundamental para fortalecer la seguridad en el transporte público, por lo que se insta a los usuarios a denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

La seguridad de los usuarios es una prioridad para la Policía Nacional y se seguirán implementando estrategias innovadoras para proteger a los ciudadanos que utilizan el sistema de transporte público. La rápida respuesta de los uniformados en este caso es un ejemplo del compromiso de la Policía Nacional con la seguridad de la comunidad.

La teniente coronel Moreno también hizo un llamado a la responsabilidad de los usuarios, instándolos a tomar precauciones básicas para proteger sus pertenencias y evitar ser víctimas de la delincuencia. Estas precauciones incluyen mantener los objetos de valor fuera de la vista, estar atentos al entorno y denunciar cualquier actividad sospechosa.

La Policía Nacional continuará trabajando en estrecha colaboración con Transmilenio para mejorar la seguridad en el sistema y brindar a los usuarios una experiencia de viaje más segura y agradable. La estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia se basa en la inteligencia policial, la presencia disuasiva y la respuesta rápida a los incidentes, con el objetivo de reducir la criminalidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La Policía Nacional se compromete a seguir trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de todos los usuarios del transporte público y construir una ciudad más segura y próspera. La captura de estas tres mujeres es un paso importante en la lucha contra la delincuencia en Transmilenio, pero aún queda mucho por hacer. La Policía Nacional continuará implementando estrategias innovadoras y trabajando en estrecha colaboración con la comunidad para proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad





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