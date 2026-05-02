Capturan a tres mujeres por hurto y lesiones en TransMilenio

Tres mujeres fueron arrestadas en la estación Escuela Militar de TransMilenio tras ser acusadas de robar a una usuaria, causándole lesiones. La rápida intervención policial permitió su captura mientras intentaban huir. Las detenidas tienen antecedentes por delitos similares.

La seguridad en el sistema de transporte público TransMilenio en Bogotá se vio comprometida recientemente con la captura de tres mujeres acusadas de un hurto agravado que resultó en lesiones a una usuaria en la estación Escuela Militar, ubicada en la troncal Occidente.

El incidente, rápidamente detectado por el centro de control y monitoreo del sistema, desencadenó una operación policial inmediata por parte del Grupo de Transporte Masivo. La agilidad de la respuesta permitió a los uniformados interceptar a las sospechosas mientras intentaban escapar a través del puente peatonal de la calle 80, evitando así una posible fuga y facilitando su detención.

La víctima, quien sufrió lesiones durante el intento de robo, relató a las autoridades que las mujeres intentaron arrebatarle su teléfono celular mediante la modalidad conocida como 'rapinazo', una práctica delictiva común en la ciudad que implica el uso de fuerza o intimidación para sustraer objetos de valor. Durante el registro de las capturadas, se encontró un arma cortopunzante en posesión de una de ellas, lo que agrava la acusación y sugiere una predisposición a la violencia por parte de las delincuentes.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo TransMilenio, destacó la importancia de la rápida reacción policial, enfatizando que la vigilancia constante y la coordinación entre el centro de control y los uniformados son cruciales para garantizar la seguridad de los usuarios. La mujer lesionada fue trasladada a un centro médico para recibir atención, mientras que las tres detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Este incidente no es un caso aislado, sino que se suma a una serie de eventos delictivos que han afectado al sistema TransMilenio en las últimas semanas, generando preocupación entre los usuarios y autoridades. El pasado 22 de abril, la Policía Metropolitana logró capturar a dos hombres que abordaron un bus de TransMilenio en la estación Héroes y amenazaron a una mujer con armas blancas.

La víctima, actuando con valentía, alertó a las autoridades, quienes lograron interceptar a los sospechosos en otro articulado del sistema. La mujer identificó positivamente a los asaltantes, y sus pertenencias fueron recuperadas. Este caso demuestra la efectividad de la colaboración entre los usuarios y la policía en la prevención y persecución del delito.

Además, en la estación de la calle 39, también durante el mes de abril, se registró otro asalto similar en el que varios hombres amenazaron a sus víctimas con armas cortopunzantes. Las investigaciones preliminares sugieren que los individuos capturados en la estación Héroes podrían ser los mismos responsables de este segundo hurto, lo que indica la presencia de bandas delictivas que operan en el sistema TransMilenio.

La policía continúa investigando para determinar la extensión de su red y llevar a todos los responsables ante la justicia. La recurrencia de estos incidentes subraya la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el sistema, incluyendo el aumento de la presencia policial, la instalación de cámaras de seguridad y la mejora de la iluminación en las estaciones y buses.

Las autoridades han confirmado que las tres mujeres capturadas en la estación Escuela Militar tienen antecedentes por delitos similares, lo que sugiere que se trata de reincidentes. Este hallazgo refuerza la importancia de un seguimiento exhaustivo de los delincuentes conocidos y la aplicación de medidas de seguridad más estrictas para prevenir su regreso a la actividad criminal.

La Policía Metropolitana y el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio están trabajando en conjunto para analizar los patrones delictivos en el sistema y desarrollar estrategias más efectivas para combatir la inseguridad. Se están considerando medidas como el aumento de los controles de identidad en las estaciones, la implementación de tecnologías de reconocimiento facial y la capacitación de los empleados de TransMilenio para identificar y reportar actividades sospechosas.

Además, se está promoviendo una mayor conciencia entre los usuarios sobre la importancia de denunciar cualquier incidente delictivo que presencien. La seguridad de los usuarios es una prioridad para las autoridades, y se están destinando recursos significativos para garantizar un entorno seguro y confiable en el sistema de transporte público.

La colaboración ciudadana es fundamental para lograr este objetivo, y se insta a los usuarios a reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia o a los funcionarios de TransMilenio. La lucha contra la delincuencia en TransMilenio es un esfuerzo continuo que requiere la participación activa de todos los actores involucrados





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transmilenio Hurto Captura Seguridad Bogotá

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturan en Suba a cuatro hombres que dosificaban droga en lechonería; usaban utensilios del negocioComunicador social, periodista y locutor de la Universidad de la Sabana con cuatro años de experiencia en radio. Actualmente periodista con fuentes microeconómicas. Conocimientos en redacción web, ediciones de audio y video. Así mismo, interés en temas musicales, deportivos, culturales y temas nacionales.

Read more »

Alarma por Ataques con Escopolamina en TransMilenio: Video Viral Revela la Vulnerabilidad de los UsuariosUn video impactante que muestra a una joven víctima de un presunto ataque con escopolamina en un articulado de TransMilenio ha encendido las alarmas sobre la inseguridad en el sistema de transporte público de Bogotá. La rápida viralización del video ha generado una ola de indignación y solidaridad en redes sociales, y ha reavivado el debate sobre la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas para prevenir estos actos criminales.

Read more »

TransMilenio: Multas por Escuchar Música sin Audífonos para Mejorar la ConvivenciaLa Alcaldía de Bogotá refuerza las normas de convivencia en TransMilenio y TransMiCable, pudiendo multar a usuarios que escuchen música, vean videos o realicen llamadas en altavoz sin audífonos. La medida busca mejorar la experiencia de viaje y prevenir conflictos.

Read more »

Extensión del Metro de Bogotá articulará TransMilenio, Regiotram y Autonorte en tres nuevas estacionesEl proyecto descongestionaría el nodo de calle 72 con Caracas y se enlazaría con la troncal de la Avenida 68.

Read more »

Capturan a tres mujeres acusadas de hurto y lesiones en TransmilenioLa Policía Nacional capturó a tres mujeres en la estación Escuela Militar de Transmilenio, acusadas de hurto mediante ‘raponazo’ y lesiones personales. Las sospechosas presentan antecedentes por delitos similares, lo que alerta sobre su reincidencia en el sistema de transporte. Se encontró un arma cortopunzante en posesión de una de las capturadas.

Read more »

Recuperan tres motos y capturan a 4 implicados en operativos policiales en CartagenaEn lo corrido del año, las autoridades han capturado a 22 personas por hurto de motos y recuperado 101 vehículos.

Read more »