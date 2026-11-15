Capturan a un hombre con bazuco, base de coca y marihuana en Venecia

La Policía de Antioquia reportó la captura en flagrancia de un hombre en el Parque La Cruz de Venecia con dosis de bazuco, base de coca y marihuana.

La Policía de Antioquia informó la captura en flagrancia de un hombre en el Parque La Cruz, en el municipio de Venecia, por presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El resultado fue divulgado este domingo 15 de noviembre a través de la cuenta oficial de la institución en X. Según el reporte, los uniformados hallaron dosis de bazuco, base de coca y marihuana, además de un teléfono celular.

El mensaje oficial no precisa la edad del capturado ni revela su identidad. Tampoco indica cantidades de cada sustancia, por lo que no existe un volumen total oficial del material incautado en este procedimiento.

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Cómo ocurrió la captura en el Parque La Cruz

La Policía de Antioquia ubicó el operativo en el Parque La Cruz, donde sorprendió al hombre con las sustancias mencionadas en su comunicación. La intervención se produjo mientras los uniformados realizaban patrullajes y planes preventivos en ese lugar del municipio de Venecia.

La institución presentó el resultado como parte de sus acciones preventivas en el territorio. La captura fue en flagrancia, es decir, durante la comisión de la conducta señalada, de acuerdo con la descripción que hizo la Policía del procedimiento.

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Para acompañar la publicación, la Policía difundió una fotografía del capturado de espaldas, custodiado por dos uniformados, junto con los elementos exhibidos sobre una mesa. La imagen corresponde al resultado que la institución divulgó sobre este caso.

Sustancias y celular reportados por la Policía

El balance oficial enumera tres tipos de sustancias: bazuco, base de coca y marihuana. El reporte no detalla el peso de cada una ni el número de dosis halladas, de modo que la cantidad exacta del material sigue sin ser establecida públicamente.

Además de las sustancias, la Policía mencionó un celular entre los elementos relacionados con el procedimiento. El mensaje no explica si ese teléfono tiene relación directa con la conducta investigada ni ofrece detalles sobre su uso.

La conducta por la que fue capturado el hombre corresponde a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El mensaje no precisa cuál de estas modalidades será objeto de una eventual imputación, ni entrega detalles adicionales sobre la investigación.

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Presunción de inocencia y próximos pasos judiciales

La publicación de la Policía no informa sobre una decisión de un juez, una imputación de cargos o una medida de aseguramiento contra el capturado. Tampoco señala si el hombre tiene antecedentes penales ni lo relaciona con una estructura criminal.

La captura no equivale a una condena. El hombre conserva la presunción de inocencia, y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales con base en las pruebas del caso. El reporte conocido hasta ahora no permite anticipar el resultado de ese proceso.

En su mensaje, la Policía sostuvo que estos resultados buscan proteger a los jóvenes y la tranquilidad de las familias. La institución no anunció nuevas capturas vinculadas a este mismo procedimiento ni entregó un balance adicional del operativo en el Parque La Cruz.