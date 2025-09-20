Capturan al Hermano del Empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano por Fratricidio

Un giro inesperado en el caso del asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano: su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, es detenido como presunto determinador del crimen. El caso ha conmocionado a la comunidad y desata una compleja investigación.

El asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano , un reconocido empresario de 74 años, ha dado un giro inesperado con la reciente captura de su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano , como presunto autor intelectual del fratricidio. El cuerpo de Jorge Hernando fue encontrado el 6 de abril en una vivienda rural en el corregimiento Navarro, zona rural de Cali .

La detención de Juan Carlos, un destacado comunicador y relacionista público del Valle del Cauca, se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde ejercía como jefe de protocolo. La operación, coordinada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación, marca un punto de inflexión en la investigación del crimen que ha conmocionado a la comunidad. Además de Juan Carlos, también fue detenido Moisés Batancourt Zamora, identificado como conductor de aplicaciones y cercano al círculo familiar de los Uribe Bejarano. La noticia de la muerte de Jorge Hernando generó una gran tristeza en la región, y se suma el desconcierto por el posible involucramiento de su propio hermano en el crimen. Juan Carlos, en sus redes sociales, había expresado públicamente su dolor ante la pérdida, lo que ha añadido un elemento de complejidad y sorpresa al caso. La amplia trayectoria de Juan Carlos en el ámbito público, incluyendo roles clave en la Alcaldía de Cali, Aviatur y la Gobernación del Valle, lo había posicionado como una figura prominente en la sociedad vallecaucana. Su experiencia como tecnólogo en Administración Hotelera y graduado en Administración Turística, sumado a su rol como maestro de ceremonias en eventos importantes, le había granjeado el respeto y la admiración de muchos. Sin embargo, la investigación reveló una faceta oscura, acusándolo de planear y ejecutar el homicidio de su hermano. La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos formales contra Juan Carlos por homicidio agravado y desaparición forzada agravada. En la audiencia de este sábado, el sospechoso no aceptó los cargos, lo que indica que se enfrentará a un proceso judicial que promete ser extenso y complejo. La investigación continuará para esclarecer los detalles del crimen, incluyendo los motivos detrás del asesinato y el papel de Moisés Batancourt Zamora en el mismo. La comunidad espera ansiosamente el desarrollo de los acontecimientos y confía en que la justicia prevalecerá ante este trágico suceso, buscando respuestas que permitan entender la complejidad del caso. El caso ha despertado el interés mediático en Cali y en el Valle del Cauca, con la esperanza de que se resuelva pronto y de que los responsables sean castigados. \La investigación del asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano ha revelado un entramado de complejidad inusual. El hallazgo del cuerpo, inicialmente rodeado de misterio, ha evolucionado en una investigación que ahora apunta a un posible móvil económico o de intereses familiares. La detención de Juan Carlos Uribe Bejarano, su hermano, como presunto determinador del crimen, ha revelado una faceta oscura en una persona con una aparente reputación intachable. La participación de Moisés Batancourt Zamora, el conductor de aplicaciones, añade un elemento aún más intrigante. Los investigadores se centran en desentrañar los motivos que llevaron a Juan Carlos a cometer este crimen atroz. La Fiscalía está reuniendo pruebas y testimonios, y la audiencia de este sábado, donde el acusado no aceptó los cargos, señala que el proceso judicial será largo y lleno de detalles. La opinión pública está pendiente de cada paso de la investigación, que ha generado gran impacto en la sociedad. La información sobre el caso se está difundiendo ampliamente en los medios de comunicación locales y nacionales, y las redes sociales se han convertido en un foro de debate y especulación. La figura de Jorge Hernando Uribe Bejarano, el empresario fallecido, también ha cobrado relevancia, al revelarse detalles sobre su vida y negocios. Las autoridades esperan que se pueda llegar al fondo del asunto, y aclarar todos los interrogantes que rodean este terrible homicidio, y que se pueda dar un cierre a la familia.





elcolombiano / 🏆 6. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Asesinato Fratricidio Juan Carlos Uribe Bejarano Jorge Hernando Uribe Bejarano Cali Investigación

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Capturan a hermano de Jorge Hernando Uribe por su presunta responsabilidad en el crimenLos restos del empresario de 74 años fueron hallados en zona rural de Cali.

Leer más »

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge HernandoJuan Carlos Uribe Bejarano es el presunto determinador del crimen de su hermano, reconocido empresario caleño.

Leer más »

El horror del caso de Jorge Hernando Uribe: hija relata el atroz crimen del empresarioLa hija del empresario asesinado en Cali narró momentos claves del crimen que conmocionan al país.

Leer más »

Capturan en Cali a jefe de protocolo por presunta participación en asesinato de su hermanoLa Fiscalía ordenó la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, como sospechoso de la desaparición y el asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano. El empresario fue hallado muerto después de once días de búsqueda.

Leer más »

Hermano contrató sicarios para asesinar a su hermano en Cali, revela la FiscalíaJuan Carlos Uribe Bejarano fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, en abril de este año en Cali. El móvil del crimen habría sido la envidia y conflictos familiares.

Leer más »

Caso Uribe Bejarano: Hermano del empresario, capturado por presunta participación en su asesinatoLa Fiscalía captura a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, en relación con su asesinato. El operativo también involucró la captura de otra persona en Cartagena. Detalles del crimen y las investigaciones en curso.

Leer más »