Policía de Bogotá detiene a varón de 25 años con alerta roja de Interpol. Argentina lo busca por intento de robo calificado con arma de fuego en Salta, Argentina.

Uniformados de la Estación de Policía Santa Fe, adscritos al Centro de Atención Inmediata (CAI) Monserrate en Bogotá, detuvieron a un hombre de 25 años que contaba con una Notificación Roja de Interpol activa. La autoridad judicial argentina reclama su presencia por un presunto delito de robo calificado en el norte del país, lo que desencadena los procedimientos legales necesarios para evaluar su posible extradición.

Mecanismo de la Notificación Roja y la Detención

La captura se realizó mediante una orden judicial vigente durante un control de identidad rutinario en la capital colombiana. La Notificación Roja de Interpol funciona como una herramienta de localización urgente, no como una sentencia condenatoria ni una orden de captura automática. Este mecanismo permite a las policías de países miembros identificar y detener provisionalmente a individuos solicitados por otras naciones para fines de extradición o para facilitar la investigación policial.

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Al verificar los antecedentes del sujeto, los patrulleros confirmaron que era reclamado por la justicia argentina. La decisión final sobre la entrega del detenido recae exclusivamente en las autoridades judiciales y gubernamentales de cada país miembro, asegurando que los procesos respeten los marcos legales nacionales e internacionales vigentes en el momento de la solicitud.

Presuntos Hechos Delictivos en la Ciudad de Salta

Las autoridades de Argentina atribuyen al capturado participar en un hurto violento en la ciudad de Salta, donde habría sido detenido junto a un ciudadano venezolano. Según la investigación preliminar, los acusados citaron a dos víctimas bajo el engaño de realizar una operación de cambio de divisas en una vivienda particular. Una vez dentro del inmueble, utilizaron intimidación con armas de fuego para controlar a los afectos.

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Los presuntos autores habrían atado a las dos personas para sustraer cerca de 40.000 dólares estadounidenses, una cantidad equivalente aproximadamente a 85 millones de pesos argentinos. El delito se considera en grado de tentativa y doblemente calificado debido al uso de un arma de fuego y la violencia empleada contra las víctimas durante el asalto.

Huida y Vehículo Vinculado a Plataformas Digitales

Tras realizar el asalto, los supuestos delincuentes huyeron del lugar utilizando un vehículo relacionado con una plataforma de servicios digitales. La investigación indica que obligaron al conductor del vehículo a movilizarlos mediante intimidación, integrando el transporte como parte del modus operandi para evitar la captura inmediata. Este detalle refuerza la gravedad de la acusación presentada por las autoridades argentinas.

Los hechos ocurrieron encubiertos por los autores, quienes utilizaron capuchas para ocultar su identidad durante la ejecución del robo. Aunque la policía colombiana no divulgó el nombre del hombre de 25 años capturado, confirmó que queda a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes. No se ha confirmado si el ciudadano venezolano señalado como cómplice ha sido localizado.

Proceso Legal de Extradición y Próximos Pasos

La solicitud de extradición pasará por un riguroso escrutinio legal que involucra a la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional colombiano. Estas instancias verificarán que la documentación y los hechos cumplan con los requisitos jurídicos exigidos por el tratado de extradición entre Colombia y Argentina antes de autorizar cualquier entrega física.

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La Policía de Bogotá reiteró su compromiso con el orden público y recordó la importancia de las denuncias ciudadanas para garantizar sanciones efectivas. Se instó a la población a reportar cualquier hecho delictivo o de convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que estos controles de identidad en las calles son fundamentales para desarticular redes criminales internacionales.