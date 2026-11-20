Autoridades colombianas detuvieron a la mujer alias 'Blue' durante las protestas en Cali. Se la vincula con terrorismo, atentados contra funcionarios y reclutamiento en universidades públicas.

Hoy, en Cali, fue capturada una mujer identificada bajo el alias "Blue" durante el desarrollo de las manifestaciones públicas que se registraron en la ciudad el jueves. Esta detención se produce en el contexto de una operación policial dirigida a desarticular estructuras vinculadas a la violencia en eventos sociales.

La mujer es señalada formalmente de pertenecer a la denominada "primera línea" y de participar activamente en actos violentos cometidos en el marco de protestas durante ocho años. Las autoridades la imputan por terrorismo, ataques contra servidores públicos y el reclutamiento de jóvenes en instituciones de educación superior.

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Detalles del operativo policial en Cali

El procedimiento de captura tuvo lugar mientras la mujer realizaba actividades de pintura con aerosoles en el recorrido de la marcha. Los agentes la detectaron cuando se retiró la capucha, procediendo a realizar los controles correspondientes que culminaron con su detención. Durante el registro de su maleta, los oficiales incautaron aerosoles utilizados para pintar grafitis en todo el recorrido, además de encontrar canicas y pólvora negra, elementos estos últimos frecuentemente asociados con la fabricación de artefactos explosivos o lanzamientos.

La capturada cuenta con una orden de captura vigente emitida por un tribunal judicial desde el año 2021. Los cargos que pesaban sobre ella incluían delitos de terrorismo, ataque contra servidor público y violencia contra funcionario público. Esta sentencia judicial preexistente facilitó la intervención inmediata por parte de las autoridades nacionales durante el evento en la capital del Valle.

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Vinculación con redes violentas y reclutamiento

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la operación a través de sus redes sociales, compartiendo un video en el que se observa a la mujer en calidad de detenida en las instalaciones de la Policía Nacional. En la grabación, un funcionario le entrega el reporte del caso mientras ella permanece en custodia. El mandatario escribió un mensaje contundente declarando que "en la era del Tigre a los violentos se les acaba el juego".

Según los reportes oficiales presentados, la mujer es investigada como presunta dinamizadora de acciones violentas originadas en la manifestación pública realizada en la Universidad Nacional de Bogotá. Además, se la vincula directamente con la agrupación conocida como "Los Nadie" y con la estructura de la primera línea. Las indagaciones indican que estas conductas se han extendido durante cerca de ocho años, atribuyéndole participación en al menos cinco hechos violentos ya identificados por los investigadores.

Además de los atentados directos, la Fiscalía la investiga por actividades de propaganda mediante grafitis y por el reclutamiento de jóvenes en universidades públicas del país. Las autoridades señalan que su rol consistía en adelantar actividades con tendencia violenta a partir de los encuentros públicos, tratando de ocultar su identidad mediante el uso de capuchas durante los enfrentamientos.

Posición oficial sobre la tolerancia cero

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una postura firme respecto al uso de las protestas para cometer delitos. Afiró que "la protesta pacífica se respeta, pero la violencia no se tolera" y advirtió que quienes utilicen las manifestaciones para delinquir tendrán que responder ante la justicia. Destacó que la ley se hace respetar y que la autoridad del Estado se impone con firmeza ante estos actos.

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En su intervención, el jefe de Estado cuestionó las motivaciones detrás de estas actuaciones, declarando que no se trata de una lucha por derechos ni de ayudar a la gente, sino de "destruir a Colombia a través del terrorismo urbano". Exigió que esta señora le caiga todo el peso de la ley por los hechos que se le atribuyen y concluyó su mensaje recordando que no habrá tolerancia frente a quienes utilizan el descontento social para la delincuencia.

Próximos pasos judiciales en el proceso

En las próximas horas, alias "Blue" deberá ser presentada ante un juez de control de garantías. En esta audiencia judicial se definirá la legalización de su captura y la Fiscalía General de la Nación podrá imputarle los cargos correspondientes. Este paso procesal es crucial para formalizar la situación legal de la detenida bajo la legislación colombiana vigente.

La autoridad judicial también deberá decidir si le impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad, dado el perfil de los delitos imputados y la existencia de la orden de captura anterior. Este caso resalta la atención especial que las autoridades mantienen hacia las estructuras conocidas como primera línea, las cuales han tenido protagonismo en las jornadas de protesta social registradas en Colombia en los últimos años mientras defensores insisten en el derecho a la protesta pacífica.