Capturan en Cali a presunto sicario responsable de asesinatos en Valledupar

Issac David Ospino Salcedo fue enviado a prisión por su presunta implicación en la muerte de alias Samper y su madre en el Cesar.

En un operativo coordinado y tras una exhaustiva labor de inteligencia, la Fiscalía General de la Nación ha logrado un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en el departamento del Cesar .

Un juez con función de control de garantías de la ciudad de Valledupar ha emitido una orden contundente, imponiendo una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano Issac David Ospino Salcedo. El procesado es señalado directamente de haber tenido una participación activa y determinante en un ataque armado que conmocionó a la población local, resultando en la pérdida de una vida humana y dejando a otra persona con heridas considerables en la capital del departamento.

Los hechos que originaron este proceso judicial se remontan al pasado 3 de noviembre de 2025, fecha en la que el barrio Brisas de La Popa se convirtió en el escenario de un acto violento. Según el relato detallado por el ente acusador, Ospino Salcedo, presuntamente acompañado por otro sujeto cuya identidad aún se busca esclarecer, llegó al sector con la intención premeditada de ejecutar un atentado.

Los atacantes abrieron fuego contra dos ciudadanos que se encontraban en la zona, desatando el pánico entre los residentes. Como resultado de esta agresión, una de las víctimas falleció casi instantáneamente en el lugar debido a la letalidad de los impactos de bala, mientras que la segunda persona, a pesar de haber resultado lesionada, logró huir del sitio para salvar su vida.

La víctima mortal fue identificada plenamente como Jean Carlos Castro Pupo, conocido en el entorno delictivo y social bajo el alias de Samper, un hombre de 29 años de edad. La investigación técnica y científica, liderada por la Fiscalía y apoyada por la Policía Judicial, fue fundamental para desarticular el misterio detrás del crimen. Se recolectaron múltiples elementos materiales probatorios y evidencias físicas que vinculan indubitablemente a Issac David Ospino Salcedo con el ataque sicarial.

Este proceso incluyó la realización de entrevistas profundas a testigos presenciales y la ejecución de reconocimientos fotográficos que permitieron ponerle rostro al responsable de la tragedia. El contexto de este crimen parece estar ligado a estructuras armadas ilegales que operan en la región. Previamente, alias Samper había sido mencionado explícitamente en un video difundido por individuos que se hacían pasar por miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En dicho material audiovisual, se observaba a un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados, quienes emitían amenazas directas contra personas a las que calificaban como delincuentes, haciendo referencia nominal a Jean Carlos Castro Pupo. Este hecho sugiere que el asesinato no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia de limpieza o control territorial ejercida por estos grupos irregulares. La tragedia no terminó con la muerte de Samper.

Dos meses después de aquel fatídico suceso en el barrio La Nevada de Valledupar, la violencia alcanzó a su núcleo familiar más cercano. Fermina Esther Pupo Benavides, la madre de la víctima y una mujer de 49 años, fue también ultimada en un ataque similar.

Las hipótesis manejadas por los investigadores sugieren que este segundo crimen guarda una relación directa con los eventos que rodearon el asesinato de su hijo, evidenciando un patrón de persecución y venganza que ha dejado un vacío irreparable en la familia Pupo Benavides. Finalmente, gracias a la persistencia de las unidades de la Policía Nacional, se logró ubicar el paradero del sospechoso fuera del departamento del Cesar.

El pasado 2 de mayo, en un operativo preciso llevado a cabo en el barrio Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, fue capturado Issac David Ospino Salcedo. Tras su detención, fue conducido ante un juez en audiencias concentradas, donde un fiscal de la Seccional Cesar le imputó formalmente los cargos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen más cómplices involucrados en estos actos atroces





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