La Policía Antioquia capturó a un hombre de 43 años en El Santuario por homicidio culposo y lesiones culposas. Conoce los detalles de la orden judicial.

La Policía Antioquia confirmó la captura de un hombre de 43 años en el municipio de El Santuario, localizado en el Oriente antioqueño. Esta detención se ejecutó en estricto cumplimiento de una orden judicial competente y responde a la investigación de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La institución oficializó esta operación a través de sus canales digitales el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Mecanismo de la captura judicial en Colombia

La operación realizada por el cuerpo policial en El Santuario no se trató de una detención en flagrancia, sino de una medida coercitiva basada en un mandato judicial previo. A diferencia de los casos en los que la autoridad sorprende a una persona cometiendo un delito, aquí la Policía Antioquia actuó sobre la base de un documento emitido por una autoridad judicial que determina la necesidad de aprehender al individuo. Este proceso garantiza que la intervención policial se realice dentro del marco legal vigente y bajo supervisión judicial directa.

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Una vez efectuada la captura, el protocolo establece que el detenido debe ser puesto a disposición de un juez en un plazo breve. Esta audiencia inicial es fundamental para verificar la legalidad de la detención y definir su situación jurídica inmediata. En este caso específico, la Policía no detalló ante qué juez exacto ni en qué fecha programada se llevará a cabo esta comparecencia, aunque la normativa exige que se resuelva la medida de detención preventivamente.

Definición legal de los cargos criminales

Los delitos por los cuales fue requerido el capturado tienen definiciones precisas en el Código Penal colombiano. El homicidio culposo, previsto en el artículo 109 de la ley penal, se refiere a la muerte de una persona causada sin la intención de dar muerte, sino como resultado de la imprudencia, el descuido, la negligencia o la falta de cuidado profesional o personal. Este concepto es clave para entender la gravedad de los hechos que motivaron la orden de captura emitida.

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Paralelamente, la carga de lesiones culposas implica la causación de heridas o daños corporales bajo las mismas circunstancias descritas anteriormente. Aunque estos delitos se asocian frecuentemente con accidentes de tránsito, la Policía Antioquia no especificó la naturaleza exacta del suceso que originó la investigación. Tampoco se reveló si las lesiones y la muerte ocurrieron en un mismo episodio o en contextos diferentes, ni se precisó el número total de víctimas involucradas.

Detalles operativos y situación jurídica actual

La información personal proporcionada por la institución se limita a la edad del detenido, de 43 años, mientras que su nombre completo no fue divulgado. Tampoco se aclaró si la detención se produjo en su domicilio o en una vía pública. Las imágenes difundidas por la Policía muestran al hombre con el rostro difuminado, acompañado de agentes y una patrullera, con un cartel visible que indica el delito y el artículo legal aplicable. Esta imagen sirve como registro oficial del evento.

Es imperativo recordar que, según el principio de presunción de inocencia, el hombre se considera inocente hasta que un juez emita una sentencia firme en su contra. La orden de captura no constituye una condena, sino una medida procesal para garantizar su comparecencia ante la justicia. La Policía Antioquia reiteró que el proceso penal continúa y que la carga de la prueba recae en la Fiscalía para establecer los hechos.

Contexto de seguridad en El Santuario y próximos pasos

Esta captura se suma a otras operaciones recientes en la región. En las últimas semanas, la Policía Antioquia había reportado la detención de un hombre por falsedad marcaria con una motocicleta inmovilizada a comienzos de noviembre. Anteriormente, en agosto, también se realizó la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo. Aunque estos casos ocurrieron en la misma zona, la institución confirmó que no tienen relación directa con el actual procedimiento por homicidio culposo.

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Actualmente, la Policía Antioquia no ha anunciado si habrá más detenciones relacionadas con los hechos investigados. Se espera que las autoridades judiciales den a conocer en los próximos días la decisión final sobre la situación jurídica del capturado. Esto determinará si permanece en prisión o bajo otras medidas de aseguramiento, definiendo así el siguiente paso en el proceso legal que se desarrolla en El Santuario.