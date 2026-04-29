Capturan en flagrancia a presunto extorsionista en Maicao, La Guajira

Operación interinstitucional logra la detención de Fabián de Jesús Hernández Garizado, señalado por extorsión en varios municipios de La Guajira. La captura se produjo durante una entrega controlada de 70 millones de pesos.

Agentes del Gaula Militar del Ejército Nacional, en coordinación con personal del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía, lograron la captura en flagrancia de un hombre señalado por el delito de extorsión en varios municipios del departamento de La Guajira .

El individuo, identificado como Fabián de Jesús Hernández Garizado, fue detenido durante una operación interinstitucional en el perímetro urbano del municipio de Maicao. Según las autoridades, la captura se produjo en el marco de una entrega controlada, donde el sospechoso intentaba recibir 70 millones de pesos, supuestamente producto de una exigencia económica a una de sus víctimas.

Las investigaciones indican que Hernández Garizado estaría involucrado en múltiples casos de extorsión en diferentes zonas de La Guajira, generando temor entre comerciantes y ciudadanos. La operación fue posible gracias a la labor conjunta de las fuerzas de seguridad, que trabajaron en estrecha colaboración para desarticular las redes criminales que operan en la región.

Además, se ha revelado que el detenido podría estar vinculado a otras actividades delictivas, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar en las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos violentos. La comunidad de Maicao y otras zonas afectadas por la extorsión han expresado su satisfacción por la captura, ya que esperan que esto contribuya a reducir la inseguridad en la región.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias legales correspondientes para garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera justa y transparente





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