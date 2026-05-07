Capturan en Itagüí a mujer condenada por robos con escopolamina y uso de menores

Una mujer con una condena pendiente de 90 meses fue detenida en Itagüí tras ser sorprendida robando celulares en una discoteca, revelando un historial criminal basado en el engaño y el uso de sustancias.

En el municipio de Itagüí , ubicado estratégicamente en el sur del valle de Aburrá, las autoridades policiales han logrado un golpe significativo contra la criminalidad urbana al capturar a una mujer que se encontraba presuntamente vinculada al hurto de diversos dispositivos móviles en el interior de una discoteca local.

El operativo se llevó a cabo en un entorno de vigilancia activa, donde la sospechosa fue interceptada mientras cometía actos delictivos que afectaban a los asistentes del establecimiento nocturno. Inicialmente, la detención parecía ser un caso rutinario de robo menor, pero la situación tomó un giro drástico cuando los agentes procedieron a realizar la verificación de identidad exhaustiva en las bases de datos del sistema judicial y los registros penitenciarios.

Una vez lograda la plena identificación de la detenida, se descubrió que se trataba de Indira Surgey Orrego, una persona que no solo estaba involucrada en el incidente reciente, sino que cargaba con una condena activa y pendiente de cumplimiento por un periodo de 90 meses. Los delitos por los cuales fue sentenciada previamente son sumamente graves, incluyendo el hurto calificado y agravado, así como la utilización de menores de edad para la comisión de actos criminales.

Esta última agravante resalta la peligrosidad de la mujer, quien no dudaba en instrumentalizar a niños o adolescentes para facilitar sus actividades ilícitas, evadiendo así la atención inmediata de las fuerzas del orden y manipulando la vulnerabilidad de los más jóvenes para asegurar el éxito de sus robos en diversas zonas de la región. De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades competentes, la trayectoria criminal de Orrego incluye métodos altamente peligrosos y manipuladores.

Se ha revelado que la mujer participaba en robos sistemáticos donde empleaba el uso de escopolamina, una sustancia química capaz de anular la voluntad de las víctimas, dejándolas en un estado de indefensión total y pérdida de memoria inmediata. Para lograr que sus víctimas bajaran la guardia, Indira Surgey Orrego utilizaba un disfraz social muy convincente: se hacía pasar por una profesional de la salud.

Mediante esta fachada, ganaba la confianza de las personas, quienes, creyendo que estaban ante alguien capacitado para brindar ayuda o asistencia médica, permitían que ella se acercara lo suficiente para administrar la sustancia y posteriormente despojarlas de todas sus pertenencias. Actualmente, varias de las víctimas ya han sido identificadas y se encuentran en el proceso de interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

La capacidad de engaño de la capturada se extendió incluso a sus interacciones con la fuerza pública. Durante un tiempo considerable, Orrego logró evadir el control policial y judicial presentándose con la cédula de ciudadanía de su propia hermana. Esta estrategia de suplantación de identidad le permitió circular libremente por las calles y seguir operando sin que sus antecedentes saltaran en los controles rutinarios de identidad.

Sin embargo, la precisión de los procedimientos actuales y la insistencia de los agentes en la verificación de datos biométricos hicieron que su estrategia finalmente fallara. El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, ha enfatizado la importancia de que la ciudadanía continúe denunciando cualquier conducta delictiva, asegurando que la justicia finalmente alcance a quienes pretenden burlar la ley mediante el engaño.

El impacto de este caso en la comunidad de Itagüí y el valle de Aburrá es considerable, ya que pone de manifiesto la complejidad de las redes de robo urbano y la necesidad de mantener una vigilancia constante. La captura de Indira Surgey Orrego no solo representa la resolución de un hurto en una discoteca, sino el cierre de un ciclo de impunidad para una mujer que había sembrado el temor mediante el uso de drogas y el engaño profesional.

Ahora, la procesada deberá enfrentar la realidad de sus actos y cumplir la sentencia de 90 meses de prisión que tenía pendiente, regresando al centro penitenciario para pagar por los delitos cometidos contra múltiples ciudadanos. Las autoridades reiteran el llamado a no confiar en personas desconocidas que ofrezcan ayuda médica no solicitada en lugares públicos y a reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato para evitar caer en estas redes criminales





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