Capturan en Kennedy a hombre por presunto feminicidio en María Paz 2026

Policía Nacional detiene a un joven de 24 años en Kennedy por orden judicial vinculada a la muerte de una mujer arrojada desde un edificio en mayo de 2026.

La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre de 24 años en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, el pasado 4 de noviembre de 2026. La detención se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden judicial vigente por el presunto delito de feminicidio. Este procedimiento policial se desarrolló durante una actividad rutinaria de verificación de antecedentes en la calle 1 con carrera 86, donde los uniformados identificaron al individuo como requerido por la justicia.

Detalles de la Captura Judicial en Kennedy

El operativo de detención se llevó a cabo cuando los policías de la Estación de Policía Kennedy realizaron controles de seguridad en la zona. Al solicitar los antecedentes del ciudadano mediante un dispositivo digital portátil, el sistema arrojó resultados positivos que indicaban la existencia de una orden de captura pendiente. Inmediatamente después de esta verificación técnica, los agentes procedieron a trasladar al detenido hacia las instalaciones policiales para ampliar la información y corroborar el motivo específico del requerimiento legal.

Also read Este es el nuevo requisito a viajeros que exigirá Estados Unidos por brote de ébola

Una vez que las autoridades completaron las verificaciones de rigor, confirmaron que el joven de 24 años era el sujeto buscado por la presunta autoría del feminicidio. La captura ocurrió en el marco de las labores de control preventivo y repressivo que adelantan los uniformados en esta zona de la capital. El ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes sin incidentes mayores durante el proceso de aseguramiento.

Víctima Lanzada desde Cuarto Piso en María Paz

La orden de captura está vinculada directamente con los hechos ocurridos el 10 de mayo de 2026 en el sector de María Paz. Según los reportes iniciales de la investigación, una mujer fue arrojada desde el cuarto piso de un edificio en dicha localidad. Este acto violento resultó en la muerte de la víctima debido a la gravedad extrema de las lesiones traumáticas sufridas durante la caída. La fecha del incidente marca el punto de inicio de la indagación judicial que finalmente llevó a la identificación y captura del sospechoso.

Advertisement

La Fiscalía y la Policía Nacional continúan investigando las circunstancias exactas que rodearon el incidente del 10 de mayo de 2026. Aunque se conoce la causa física de la muerte, los investigadores deben determinar las dinámicas del conflicto y la responsabilidad penal del detenido. La información proporcionada hasta ahora confirma que el fallecimiento de la mujer se dio tras ser lanzada desde una altura considerable, lo que constituyó el hecho criminológico central del caso.

Medida de Aseguramiento y Proceso Judicial

Tras su presentación ante las autoridades judiciales, un juez de la República impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario para el capturado. Esta determinación implica que el hombre deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza el proceso penal correspondiente. La decisión judicial busca garantizar la tranquilidad de la sociedad y asegurar la comparecencia del acusado ante los llamados de la justicia durante todo el trámite.

Es fundamental aclarar que esta captura y la posterior medida de aseguramiento no constituyen una declaración de culpabilidad definitiva. El sistema judicial colombiano presume la inocencia de todo individuo hasta que se pruebe lo contrario mediante un debido proceso. El hombre capturado deberá responder por sus presuntos actos dentro del marco legal establecido, donde la investigación determinará las responsabilidades penales definitivas. La Policía Nacional mantiene el compromiso de seguir con las averiguaciones necesarias para esclarecer la verdad jurídica de los hechos ocurridos en María Paz.