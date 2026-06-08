Capturan en Medellín a neerlandés requerido por narcotráfico y blanqueo de capitales

Un ciudadano neerlandés, presunto coordinador de una red de narcotráfico con conexiones en Países Bajos y Finlandia, fue detenido en Medellín tras una Notificación Roja de Interpol. El individuo ingresó a Colombia sin alertas previas, pero fue localizado gracias a la cooperación entre Migración Colombia, la Policía Nacional e Interpol. Este operativo forma parte de las acciones de verificación migratoria en la zona metropolitana de Medellín para identificar extranjeros vinculados a redes criminales internacionales.

La Policía Nacional de Colombia, en trabajo coordinado con Migración Colombia e Interpol, ejecutó una Notificación Roja en Medellín contra un ciudadano neerlandés solicitado por las autoridades de los Países Bajos.

El individuo es señalado de ser el presunto coordinador y financiador de una red transnacional de narcotráfico con operaciones entre los Países Bajos y Finlandia. La captura se realizó en un hotel del sector de El Poblado, tras una alerta generada en los sistemas de Migración Colombia que permitió identificar una circular roja vigente en contra del extranjero.

El detenido había ingresado a Colombia el 3 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sin que existiera una alerta previa en los sistemas, ya que la notificación roja fue incorporada hasta el 5 de junio. Después de verificar la información, el ciudadano fue puesto a disposición de la Policía Nacional para los trámites correspondientes.

Este operativo hace parte de las acciones contundentes de verificación migratoria que se despliegan en Medellín y su área metropolitana para identificar, ubicar y entregar a las autoridades a extranjeros vinculados con redes criminales internacionales. Según el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia-Chocó, que durante el año ha permitido la detección de ciudadanos de diversas nacionalidades, como mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales.

Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que el mismo equipo logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor. La autoridad migratoria mantiene una vigilancia activa en la región, reforzando los controles para prevenir la presence de personas con antecedentes penales o vínculos con organizaciones ilícitas.

Este caso subraya la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información entre agencias de seguridad y migración para combatir el crimen organizado transnacional. La notificación roja de Interpol es una herramienta crucial que permite a las autoridades solicitar laubicación o detención de personas buscadas a nivel internacional.

En este contexto, Colombia ratifica su compromiso con la seguridad regional y global, colaborando estrechamente con otros países para asegurar que los responsables de delitos graves como el narcotráfico y el blanqueo de capitales sean llevados ante la justicia. La operación en Medellín demuestra la capacidad del estado colombiano para responder con eficacia a alertas internacionales y proteger la integridad del territorio nacional.

Las investigaciones continúan para desmantelar por completo la red criminal y determinar el alcance de sus operaciones en otros países. Mientras tanto, el detenido permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras se gestiona su extradición o entrega a las autoridades holandesas. Este suceso envía un mensaje claro a los criminales transnacionales sobre la determinación de Colombia para no permitir que su territorio sea utilizado como base para actividades ilícitas.

La gestión de Migración Colombia y el apoyo de la Policía Nacional fueron clave para el éxito de este operativo, reforzando la confianza en el sistema de seguridad del país





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