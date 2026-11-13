Capturan en Medellín al cabecilla de La Cordillera alias Zorro en importante operación policial

Policía y Fiscalía detienen a alias Zorro, presunto jefe financiero y coordinador criminal de la banda La Cordillera en Medellín, por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

En el marco de una operación policial de alta relevancia desarrollada en la ciudad de Medellín, agentes de la Policía Nacional, en coordinación estrecha con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, lograron concretar la captura judicial de un individuo conocido bajo el seudónimo de Zorro.

Captura de alias Zorro de La Cordillera

Este sujeto es señalado por las autoridades competentes como uno de los principales cabecillas de la peligrosa banda criminal conocida como La Cordillera. Se le atribuye directamente la responsabilidad de coordinar las complejas actividades de narcotráfico así como la gestión financiera de toda la organización delictiva, lo que convierte su detención en un golpe significativo para la estructura del crimen organizado en la región.

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El operativo se llevó a cabo cuando el detenido se desplazaba en un automóvil por la Avenida de El Poblado, específicamente a la altura de la calle 16A Sur. Las autoridades indicaron que Zorro movía aproximadamente $5.000 millones de pesos mensuales, provenientes de diversas actividades ilícitas desarrolladas por la banda. Con esta cantidad, financiabasu operación y mantenía la cohesión de su grupo criminal.

El arresto fue ordenado por la justicia debido a las investigaciones vigentes contra él por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, hechos que ponen en grave riesgo la seguridad pública y el tejido social de la zona. Según lo declarado por el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal de la Policía, Zorro tenía bajo su estricta coordinación a más de cincuenta integrantes de La Cordillera.

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Estos individuos se dedicaban a actividades criminales de gran violencia, incluyendo extorsiones sistemáticas, narcotráfico internacional, homicidios selectivos y ajustes de cuentas personales o competitivos. El área de influencia de esta banda abarcaba varios departamentos del Eje Cafetero y Antioquia, incluyendo Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, lo que expandía el alcance del impacto criminal a nivel nacional.

Trayectoria criminal del detenido

Con más de 26 años de trayectoria criminal, alias Zorro era considerado por los expertos en seguridad uno de los cabecillas históricos e invisibles de la organización. Su capacidad para mantener la coordinación operativa y el control de las finanzas sin ser identificado previamente le permitió operar con impunidad durante décadas.

Su historial criminal también estaría fuertemente relacionado con su pasado en estructuras paramilitares, específicamente con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, de cuya estructura se habría desmovilizado en el año 2006. Este antecedente explica en parte su capacidad de mando y organización táctica. Durante su etapa de desmovilización y posterior actividad delictiva, Zorro ya había enfrentado consecuencias judiciales.

En el año 2015, fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por delitos relacionados con concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico y homicidio por actividades criminales, hechos ocurridos entre 2012 y 2015. Sin embargo, su libertad parcial o las vacíos legales permitieron que continuara su actividad. Durante el procedimiento de captura actual, las autoridades lograron incautarle teléfonos celulares, agendas físicas y manuscritos.

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Pruebas incautadas y disponibilidad judicial

Estos elementos son considerados de alto valor probatorio para los investigadores, ya que contienen información crucial para establecer el flujo de dinero, las operaciones financieras y las conexiones criminales de la organización. Finalmente, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los cargos de narcotráfico, extorsión y concierto para delinquir.

Esta acción reafirma el compromiso del Estado colombiano con el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en el territorio nacional y busca restablecer el orden público en las regiones afectadas por la violencia organizada.