El Ejército Nacional capturó a alias Mono en Rionegro, Antioquia, por su rol en El Mesa. La operación incluyó la incautación de armamento y uniformes militares.

Tropas del Ejército Nacional, con el apoyo conjunto de la SIJIN de la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en la localidad de Rionegro, Antioquia, del individuo conocido como alias Mono. Este operativo, desarrollado el miércoles 25 de noviembre de 2026, tiene como objetivo principal desarticular la estructura logística y financiera del grupo criminal El Mesa, una organización que mantiene una presencia significativa en el Oriente antioqueño.

Operativo contra alias Mono en Rionegro

La acción táctica fue ejecutada por unidades del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, perteneciente a la Cuarta Brigada del Ejército. Las autoridades identificaron al detenido exclusivamente por su apodo, Mono, y lo señalan como el presunto coordinador financiero de la organización criminal. Durante la diligencia, se incautaron cartuchos de diferentes calibres y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, elementos que evidencian la vinculación del capturado con actividades bélicas y la supuesta infiltración o robo de material militar.

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Vínculos de El Mesa con crimen organizado

Las autoridades describen a El Mesa como un grupo de delincuencia organizada asociado al microtráfico y otras actividades ilegales en el Oriente antioqueño, con operaciones activas en municipios como Rionegro y El Carmen de Viboral. El arresto de un presunto coordinador financiero es considerado estratégico, ya que este tipo de rol gestiona los recursos económicos necesarios para la compra de armas, el pago de los miembros y el mantenimiento logístico de la estructura criminal, debilitando así su capacidad operativa en la región.

Historial de operaciones contra la organización

Esta captura se suma a una serie de intervenciones recientes lideradas por las mismas unidades militares y policiales. El 29 de octubre de 2026, se capturó a cinco presuntos integrantes de El Mesa en allanamientos en Rionegro y El Carmen de Viboral, utilizando el mismo Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral. Aunado a esto, el 24 de julio, autoridades realizaron cuatro allanamientos en el área urbana de Rionegro, incautando armas de fuego, celulares y cerca de 300 dosis de droga.

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Impacto financiero y logística del grupo

En operaciones previas, se ha estimado un impacto económico considerable en las finanzas del grupo. Durante los allanamientos de octubre, se calculó una afectación de 25 millones de pesos tras la incautación de más de 1.560 dosis de droga y dos armas de fuego. Estas intervenciones demuestran la presión sostenida que ejerce el Estado sobre esta estructura, la cual se ha relacionado con el traslado de sustancias ilícitas desde municipios como Bello hacia Rionegro y Marinilla.

Siguientes pasos procesales y contexto regional

Por el momento, no se ha revelado el nombre completo ni la edad de alias Mono, tampoco se ha precisado si ya fue puesto a disposición de un juez. El reporte oficial no detalla la cantidad exacta de munición hallada ni el origen específico de los recursos que administraba. No obstante, el Ejército Nacional afirmó que continúa afectando las capacidades armadas de los grupos criminales en una subregión de alta actividad económica, manteniendo una postura activa bajo la campaña #ContraLaAmenaza.