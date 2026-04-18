Capturan en Santa Marta a presunto autor de doble homicidio en Taganga

La Policía Metropolitana de Santa Marta detuvo en flagrancia al presunto responsable del doble homicidio de una pareja en Taganga. Se le incautaron armas de fuego y prendas militares. La investigación apunta a posibles nexos con el grupo 'los Pachenca' y una denuncia previa por amenazas por parte de las víctimas.

La Policía Metropolitana de Santa Marta ha comunicado este sábado la detención del individuo presuntamente responsable del doble homicidio que conmocionó al corregimiento de Taganga en la madrugada del 18 de abril. Los hechos tuvieron lugar en esta zona rural de la capital magdalenense, dejando dos víctimas mortales. Se trata de Jerry y Katira, un matrimonio de aparente nacionalidad venezolana, cuyas vidas fueron arrebatadas en un acto criminal.

Las autoridades informaron que la captura del sospechoso se produjo en flagrancia, un resultado directo de una alerta oportuna emitida por la comunidad, demostrando una vez más la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la delincuencia. Los uniformados, trabajando bajo el Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, lograron interceptar al individuo mientras se desplazaba en un vehículo tipo taxi. Durante el registro, se le encontraron en posesión dos armas de fuego, munición y prendas de vestir que simulaban uniformes de las fuerzas militares. Estas primeras versiones del suceso apuntaban a que los perpetradores vestían indumentaria alusiva al Sijín, una táctica posiblemente empleada para engañar a las víctimas o facilitar su huida y evadir la acción de las autoridades. Los elementos incautados, junto con el capturado, han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí se llevarán a cabo las audiencias correspondientes que determinarán la responsabilidad penal del detenido. El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, aseguró que se han desplegado todas las capacidades investigativas para esclarecer los motivos detrás de este brutal crimen. Hizo un llamado a la comunidad para que continúe denunciando actos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, instándolos a utilizar la línea de emergencia 123. Un testigo presencial de los hechos reveló a las autoridades que la pareja de occisos había acudido el viernes 17 de abril al Gaula de la Policía para interponer una denuncia por amenazas de las cuales venían siendo víctimas. Este testigo afirmó que la información sobre la denuncia era de conocimiento exclusivo de las tres personas involucradas, sugiriendo que la información pudo haber sido filtrada a un grupo delincuencial conocido como ‘los Pachenca’, a quienes se les atribuye la autoría del doble asesinato. Una persona allegada a la pareja, quien presenció parte de los hechos, relató que el hombre fue asesinado en el interior de la vivienda con un arma blanca, específicamente un machete. Posteriormente, la mujer fue sacada de la residencia, herida por arma de fuego, y su cuerpo fue arrojado por el cerro colindante. Este testimonio pinta un cuadro aterrador de la violencia ejercida y la crueldad con la que se llevó a cabo el ataque, agregando detalles escalofriantes sobre el modus operandi de los agresores y la posible implicación de estructuras criminales organizadas en la región





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