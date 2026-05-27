Capturan en Zipaquirá a homicida fugado de centro penitenciario

La Policía Nacional capturó en Zipaquirá a un hombre de 26 años acusado de homicidio agravado, quien se había fugado de una cárcel en Guaduas en septiembre de 2025. El sujeto fue detenido durante un operativo de control en el barrio San Miguel y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

La Policía Nacional capturó en el municipio de Zipaquirá , departamento de Cundinamarca, a un hombre de 26 años que era buscado por el delito de homicidio agravado , luego de que se fugara de un centro penitenciario en septiembre de 2025.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Miguel, sector Barandillas, como parte de la estrategia 'Sabana Segura' implementada por el Departamento de Policía La Sabana. Durante las labores de control y verificación de antecedentes, los uniformados detectaron al individuo, quien al notar la presencia policial reaccionó violentamente e intentó agredir a los agentes para evitar su captura.

Sin embargo, los policías lograron reducirlo tras un forcejeo y confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura vigente por homicidio agravado, emitida por un juzgado de la región. El capturado es señalado como el presunto responsable de la muerte de un joven de 20 años ocurrida en medio de una riña callejera en 2019.

Según las investigaciones judiciales, la víctima fue atacada con un arma cortopunzante durante una discusión en la vía pública, lo que le causó la muerte de manera inmediata. Tras el crimen, el agresor fue capturado inicialmente en octubre de 2019 y enviado a un centro carcelario en el municipio de Guaduas, donde permaneció recluido hasta que el 5 de septiembre de 2025 logró evadirse del establecimiento penitenciario.

Desde entonces, las autoridades lo buscaban activamente, y su captura representa un importante avance en el esclarecimiento de este caso que había quedado impune tras la fuga. El coronel Andrés Arias Buitrago, comandante del Departamento de Policía La Sabana, destacó que este resultado es fruto de los operativos preventivos y los controles desplegados en los diferentes municipios de la Sabana de Bogotá para garantizar la seguridad ciudadana.

'Estos operativos nos permiten identificar y capturar a personas que han evadido la justicia, contribuyendo a que no queden impunes los delitos graves como el homicidio', afirmó el oficial. La Policía indicó que el capturado fue puesto nuevamente a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura y definir su situación legal, que podría implicar una nueva condena por fuga de presos y el delito principal de homicidio agravado. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando para reducir los índices de criminalidad en la región y llevar ante la justicia a todos los responsables de hechos violentos





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