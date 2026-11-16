Capturan estafador por prometer rendimientos del 5 al 10 % en Montería

La Fiscalía imputa a Edrey Enoc Castro Goenaga por captar ilegalmente $80 millones de cinco personas en Montería mediante esquemas fraudulentos en redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Edrey Enoc Castro Goenaga, acusado de estafa y captación ilegal de dineros en Montería, Córdoba. El hombre fue investigado por promover ofertas engañosas con rendimientos mensuales garantizados entre el 5 % y el 10 % del capital invertido.

Mecanismo de estafa y estructuras falsas

Castro Goenaga utilizó redes sociales para captar dinero sin contar con la autorización ni los permisos requeridos por las autoridades competentes. Para dar apariencia de formalidad, empleaba formatos de inscripción, actas de participación, letras de cambio y documentos vinculados a una empresa que funcionaba como fachada.

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Al recibir los fondos, el procesado incumplía sistemáticamente los compromisos de devolver el capital y pagar las ganancias prometidas. Cuando las víctimas exigían sus recursos, él justificaba el incumplimiento alegando cuentas congeladas, retenciones bancarias o supuestas pérdidas financieras.

Víctimas y monto total de la defraudación

La investigación judicial documentó las pérdidas de cinco personas que confiaron en las ganancias ilícitas. El monto total de los recursos comprometidos y sustraídos se estima en cerca de $80 millones de pesos colombianos.

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Uno de los casos más emblemáticos involucró a una víctima que transfirió $50 millones a una cuenta bancaria a nombre de Castro Goenaga. Esta persona no recibió ni la devolución del capital ni los rendimientos acordados, a pesar de cumplir con las condiciones de transferencia.

Medida de aseguramiento y procesos legales

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Medellín, Antioquia, ejecutó la captura del procesado mediante una orden judicial. Posteriormente, una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y estafa.

Durante las audiencias correspondientes, Edrey Enoc Castro Goenaga se negó a aceptar los cargos presentados en su contra. A pesar de su negativa, un juez de control de garantías determinó la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Búsqueda de esclarecimiento y responsabilidades

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas en las que se recibieron los recursos financieros de los afectados. El objetivo es establecer plenamente las responsabilidades penales por las presuntas irregularidades cometidas en las inversiones fraudulentas ofrecidas al público.